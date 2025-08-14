Mosquito tigre en Galicia: en qué zonas se ha detectado y cómo actuar en caso de picadura

La Xunta de Galicia convocó a principios de agosto el primer Comité Técnico del Mosquito Tigre para coordinar las actividades destinadas al control de esta especie que puede transmitir algunas enfermedades, como dengue o zika.

La presencia del mosquito tigre se notificó por primera vez en Galicia a principios de agosto de 2023 en Moaña, y posteriormente se encontraron ejemplares en los municipios de Vigo, Cangas, Redondela y Vilaboa.

El mosquito tigre en Galicia

A lo largo de 2024 también se reportaron ejemplares, tanto a través de la aplicación Mosquito Alert como recogidos por la Red Gallega de Vigilancia de Vectores, en los municipios de Moaña, Vigo y Cangas, lo que sugiere que su presencia en esta zona parece estabilizarse.

No obstante, el pasado año se registró una ligera disminución de la abundancia del mosquito, aunque se observó una expansión geográfica.

En los próximos meses se evaluará si esta tendencia se confirma y si las medidas preventivas y de control realizadas por la Xunta y por los ayuntamientos afectados están resultando efectivas.

El comité también abordó las principales acciones previstas para este 2025, como el refuerzo de la vigilancia en los municipios donde el mosquito tigre ya está presente, tanto de forma establecida como introducida.

¿Cómo es la picadura del mosquito tigre?

Picadura de un ejemplar de mosquito tigre. Ayuntamiento de Alicante

El mosquito tigre, conocido científicamente como Aedes albopictus, es un mosquito de color negro, con una línea blanca desde la cabeza al tórax y manchas blancas en patas y abdomen.

"Es una especie principalmente urbana, activa sobre todo durante el día, y que se esconde en zonas sombrías. Puede transmitir enfermedades a las personas, como el dengue, chikungunya o zika", informa el Sergas.

Aunque la probabilidad es muy pequeña, el control de este mosquito es primordial. Por eso, Mosquito Alert se convierte en una herramienta clave para localizar la presencia de esta especie.

Las picaduras del mosquito tigre son muy molestas y pueden ocasionar una reacción alérgica. La picadura se vuelve más visible y dolorosa con el tiempo, pudiendo causar prurito, ronchas y molestias alrededor de la zona afectada.

"Evita rascar la picadura, lava con agua y usa hielo para reducir la inflamación. En caso de complicaciones graves busca atención médica", recomienda el Sergas.

Para evitar su picadura, es fundamental aplicar insecticidas y repelentes utilizados contra este insecto. También resulta muy útil utilizar mosquiteras en ventanas y emplear ropa que cubra la piel en exteriores, así como mantener una buena higiene, ya que el sudor y los olores fuertes atraen a los mosquitos.