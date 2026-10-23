El Underfest Xacobeo de Vigo suma una nueva banda internacional a su cartel
Los americanos Electric Six actuarán con su estilo inconfundible este noviembre en la ciudad olívica
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El Underfest Xacobeo, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en Vigo, anuncia una nueva confirmación internacional para su cartel de 2026: Los americanos Electric Six.
Electric Six fusiona distintos estilos, garage rock, disco, punk, new wave, etc., con influencias variadas que van desde Kiss o Black Sabbath a Talking Heads o Devo, pero siempre con canciones sencillas y directas que celebran el hedonismo en sus diversas formas.
Nacidos de la escena garage-punk de Detroit de finales de los 90, Electric Six alcanzó el éxito internacional con temas como "Danger! High Voltage", "Dance Commander" y "Gay Bar", incluidos en su debut, Fire. Desde 2005, la banda ha publicado 16 álbumes de estudio, manteniendo intacta su esencia: un rock bailable, grandilocuente y desenfrenado. Liderados por Dick Valentine, sus directos destacan por la energía, el carisma y el desparpajo con los que contagian de euforia al público.
El cartel del Underfest Xacobeo ya cuenta con figuras de renombre como la poderosa banda de soul St. Paul & The Broken Bones, la británica Beth Orton, los estadounidenses Cloud Nothings o los suizos The Monsters, junto a nuevas bandas de culto en la escena underground como Opus Kink, Maquina o los jóvenes australianos The Gnomes. No faltará tampoco una representación del mejor talento local, con los gallegos Tegra o Antela.
El último cupo de abonos generales ya está a la venta, junto con las entradas individuales para St. Paul & The Broken Bones y el concierto de Maria Arnal, que tendrá lugar el 31 de octubre dentro del ciclo "Bites". Los titulares del abono podrán adquirir la entrada para este último a un precio reducido.
Próximamente, se pondrán a la venta nuevas modalidades, como abonos de día y entradas individuales para otros conciertos. Todo está disponible en Ataquilla.com.