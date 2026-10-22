El cantante Camilo actuará en el Galicia Fest de Vigo el próximo junio: ¿Cuándo se pondrán a la venta las entradas?

El cantante Camilo es una de las primeras confirmaciones para la próxima edición del Galicia Fest en Vigo. La cita musical tendrá lugar el 25 de junio del 2027 en el Puerto de Vigo.

Así lo anunció este jueves, por medio de un vídeo difundido en sus redes sociales, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y portavoz del PP en Vigo, Luisa Sánchez. En él, la "popular" mantiene una conversación de Whatsapp con la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, en la que confirman la presencia del intérprete colombiano en la urbe olívica.

Se trata de uno de los primeros nombres para el festival, que este pasado verano gozó de una gran acogida en el Muelle de Trasatlánticos. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 28 de octubre.