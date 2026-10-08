La ETRAD celebrará con un concierto su 30 aniversario en Vigo

La Escola Municipal de Música Folk e Tradicional (ETRAD) ofrecerá este jueves a las 20:00 horas un concierto en el Auditorio Municipal de Vigo para celebrar su 30 aniversario. La actuación supone la inauguración del curso 2026-2027 en las escuelas municipales de artes.

El concierto ha sido presentado este jueves por la mañana en el Concello de Vigo, durante un acto en el que el alcalde Abel Caballero ha destacado la importancia de la música tradicional gallega como parte de la identidad cultural de la ciudad.

"Apoyamos muchísimo la música tradicional porque constituye una forma de anclaje en nuestra tradición, en nuestra antropología y en nuestro ADN", ha señalado, poniendo en valor la formación municipal en danza, teatro y música. El regidor olívico ha explicado que el Concello mantiene su inversión por las escuelas municipales de artes, que suman 1.696 alumnos y alumnas matriculados.

En concreto, la Escola Municipal de Artes e Oficios cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros y es totalmente gratuita, mientras que la ETRAD recibe una aportación municipal de 282.000 euros, con una subvención también del 100% para el estudiantado.

Por su parte, la Escuela Municipal de Música cuenta con una financiación municipal próxima al medio millón de euros, y se cubre el 70% del coste de la matrícula. La Escola Municipal de Teatro recibe más de 100.000 euros, y una subvención del 75%; y la Escola Municipal de Danza está subvencionada en un 96%.