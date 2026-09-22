Cuenta atrás para la venta de entradas del único concierto de Arde Bogotá en Galicia este 2026

La programación musical de Vigo contará con un invitado de lujo lo que resta de año. Arde Bogotá arrancará en la ciudad olívica una serie de conciertos con un formato único de la mano de Mahou, cuyas entradas saldrán a la venta este miércoles.

La gira Hervideros Gira Vibra Mahou supone la vuelta a las salas de la banda cartagenera, que actuará en el hall del auditorio Mar de Vigo el próximo 29 de octubre. Con un formato boiler room, presentarán su nuevo disco, Manufacturas del Club de la Gente Sola, cuyo lanzamiento tendrá lugar el próximo 2 de octubre.

Las entradas para lo que será su única parada en Galicia saldrán a la venta ya este miércoles 23 de septiembre. Las entradas solo podrán ser adquiridas presencialmente en las taquillas del Auditorio Mar de Vigo, que abrirán a partir de las 17:00 horas. Se podrá adquirir un máximo de dos entradas por cabeza a un precio de 30 euros más gastos de gestión.

Cada billete incluirá un código con el que su comprador podrá registrarse para elegir si le gustaría vivir el concierto sobre el escenario, junto a la banda. Las plazas serán limitadas, por lo que, si el número de solicitudes es superior a los espacios disponibles, se sortearán en los días previos a cada concierto.

Además del Auditorio Mar de Vigo, las salas concretas que realizarán la venta de entradas físicas durante el día de mañana son el Gijón Arena, la Sala Industrial Copera de Granada, la Sala París 15 de Málaga, la Sala La Riviera de Madrid, la Sala Palau Alameda de Valencia, la Sala Live Marmarela de Alicante y la Sala Mamba de Murcia.