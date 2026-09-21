El Our Fest reúne a más de 3.000 personas y hace historia en Ourense

El OUR FEST hace historia en Expourense con una quinta edición que reunió a más de 3.000 personas este sábado. El festival ofreció seis conciertos en ocho horas inolvidables en un escenario único, con artistas de la altura de The Dream Syndicate o The Mystery Lights.

Según indica la organización, el OUR FEST comprobó cómo más de cuatro décadas de música alternativa pueden formar parte de una misma noche "sin que las bandas históricas funcionen como piezas de museo, ni las más nuevas como una simple promesa de futuro".

Las puertas abrieron a las 17:00 horas y, media hora más tarde, Germán Salto tocó los primeros acordes de la velada. El músico madrileño ofreció un esqueleto clásico de sus canciones en un repertorio marcado por la etapa de 'Ojo de bife'.

De seguido, fue el turno de Triángulo de Amor Bizarro. La formación gallega concentró toda la intensidad de una obra que lleva más de veinte años evitando la repetición. Entre ambos conciertos y durante el resto de cambios, Albert Petit DJ, mantuvo el pulso de la jornada con música negra, punk, power pop y otros sonidos de guitarra.

The Dream Syndicate ofrecieron su única actuación en España en 2026. Firmaron el gran concierto de la noche con directo construido desde la complicidad, la tensión y la libertad. The Mystery Lights tomaron el relevo con un directo de garage punk, psicodelia y guitarras cargadas de fuzz, sin apenas pausas entre canciones.

The Jesus and Mary Chain y Fat Dog completaron el festival con dos actuaciones inolvidables y muy especiales, con invitados especiales y la celebración del primer concierto de la banda del sur de Londres en Galicia. Así, Ourense se situó en el centro del mapa de la música alternativa.