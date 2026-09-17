Vigo amplía los conciertos en los chiringuitos de playa durante los fines de semana de octubre

Reunión de Caballero con los concesionarios de los quioscos de playa. Concello de Vigo

Los conciertos en los chiringuitos de las playas de Vigo continuarán durante los fines de semana de septiembre y se prolongarán a lo largo de octubre.

El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado este jueves que el Concello atenderá la petición trasladada por los adjudicatarios de los quioscos para ampliar de forma puntual los días autorizados para celebrar actuaciones musicales.

Caballero ha explicado en un audio remitido a los medios que ha mantenido un encuentro con los concesionarios y ha justificado la decisión por las condiciones meteorológicas y las lluvias que obligaron a cancelar parte de las actuaciones previstas.

"Nos solicitaron una ampliación puntual de los días autorizados para organizar conciertos y el Concello va a atender su petición", ha señalado. De este modo, los establecimientos podrán tanto reprogramar las citas suspendidas como incorporar nuevas fechas, aunque deberán "respetar escrupulosamente" las condiciones, horarios y demás requisitos establecidos.

Polémica este verano

La ampliación llega después de un verano marcado precisamente por la polémica en torno a estos conciertos. A principios de julio, el Concello ordenó paralizar las actuaciones al considerar que las concesiones de los quioscos estaban destinadas exclusivamente a la venta de comida y bebida y que las actividades musicales no estaban incluidas en las autorizaciones.

Los concesionarios defendieron entonces que los pliegos no prohibían expresamente estos eventos y reivindicaron su carácter gratuito. La cuestión derivó además en un cruce entre Concello y Xunta sobre qué administración debía tramitar los permisos necesarios.

Tras varias reuniones entre el gobierno local y los responsables de los establecimientos para buscar una fórmula que permitiera recuperar la música dentro de la legalidad, las actuaciones regresaron durante el verano; a mediados de agosto, por ejemplo, el chiringuito de la ETEA ya ofrecía conciertos de bandas locales los jueves y sábados.

Ahora, el Concello da un nuevo margen a los concesionarios para prolongar esta programación. "Habrá conciertos los fines de semana del mes de septiembre y habrá conciertos los fines de semana de todo el mes de octubre", ha confirmado Caballero, que ha defendido una actividad que "a la gente le gusta tanto y a la gente joven de forma tan especial".