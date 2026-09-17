Una gran estrella de los 2000 actuará gratis en este festival de O Porriño (Pontevedra) el 26 de septiembre

O Porriño se encuentra inmerso en la celebración de sus grandes Festas do Cristo 2026, con una programación de lo más variada que se extenderá hasta el domingo 4 de octubre y en la que se disfrutará de música en directo, verbenas, humor, deporte, gastronomía y propuestas para todos los públicos en diferentes zonas del municipio.

Alejandro Lorenzo, alcalde de O Porriño, ya había adelantado que faltaban muchas sorpresas por descubrir, y este jueves ha desvelado uno de los grandes nombres del cartel que supondrá un antes y un después en la nueva edición del Dabuten Remember Festival.

Una de las grandes estrellas de los 2000

Si la programación de las Festas do Cristo era increíble, ahora lo es todavía más con la nueva incorporación de Kate Ryan al cartel. Sí, la cantante belga será la protagonista absoluta del Dabuten Remember Festival, una de las citas más esperadas de estas fiestas.

La actuación será completamente gratuita y se celebrará el próximo sábado 26 de septiembre en el recinto de conciertos situado en el aparcamiento de la calle Progreso. Será tu oportunidad para escuchar y disfrutar, en vivo y en directo, de temazos como Ella Elle l'A, Voyage voyage, Je t'adore o Désenchantée, entre otros clásicos de esta gran estrella de los 2000.

Con esta nueva incorporación al cartel, se espera que el público de O Porriño y de otros puntos de la comarca se animen a visitar el municipio y disfrutar de una actuación épica con la que revivir la música de los 90 y de los inicios del siglo XXI.

Mucho más este fin de semana

Antes de la llegada de Kate Ryan al escenario y de la semana grande de las Festas do Cristo, O Porriño seguirá disfrutando de una programación pensada para toda la familia en la que la música tendrá gran protagonismo.

Hoy, jueves 17, a las 19:00 horas, la propuesta familiar Hamelin, de Fran Rei, llegará al municipio con una combinación de narración oral, magia y humor dirigida a mayores de 3 años.

El sábado 19 se celebrará el Día del Peregrino y del Turista, con actividades durante toda la jornada en la plaza Arquitecto Antonio Palacios para destacar la importancia del Camino de Santiago y del turismo en O Porriño. Por la tarde, a las 20:00 horas, Rafael Yebra & Oswaldo Oro ofrecerán un concierto que fusiona saxofón y guitarra.

Una de las citas más destacadas es el concierto de Uxía, que presentará el domingo 20 de septiembre su espectáculo Será por flores en la plaza Arquitecto Antonio Palacios.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó que "esta fin de semana continúa ofrecendo propostas moi variadas dentro das Festas do Cristo, pensadas para que poidan gozar delas veciños e veciñas de todas as idades", además de poner en valor "a oportunidade de contar no Porriño cunha artista da traxectoria e do prestixio de Uxía, nun concerto que será, sen dúbida, unha das grandes citas destas festas".