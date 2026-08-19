OUR FEST 2026 avanza su cartel: Jesus and Mary Chain, The Mistery Lights, Fat Dog y Triángulo de Amor Bizarro

La quinta edición del festival ourensano se celebrará el sábado 19 de septiembre en Expourense y se completa con The Dream Syndicate y Germán Salto, dando lugar a seis nombres que conectan más de cuatro décadas de rock alternativo

OUR FEST avanza el cartel de su quinta edición con la confirmación de The Jesus and Mary Chain, The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto. Seis propuestas que recogen la identidad construida por el festival desde 2022 y dibujan un recorrido por la historia y el presente del rock alternativo, desde bandas decisivas de las últimas cuatro décadas hasta algunas de las voces más personales y estimulantes de la escena actual. La cita será el sábado 19 de septiembre en Expourense.

The Jesus and Mary Chain aportan el peso de una banda esencial para entender la evolución del rock británico; The Mystery Lights, la energía más física del garage punk y la psicodelia neoyorquina; y Fat Dog, la vertiente más explosiva y contemporánea del cartel. The Dream Syndicate amplían esa dimensión histórica desde el otro lado del Atlántico, mientras que Triángulo de Amor Bizarro representa una de las trayectorias más sólidas y personales de la escena gallega. Germán Salto completa el recorrido desde otra forma de entender la música: la artesanía de la canción, el pop orquestal, el power pop y la tradición americana.

OUR FEST llega a su quinto capítulo con una identidad construida desde Ourense y una programación cuidada y singular dentro del circuito alternativo, en una edición que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo. El festival mantendrá su formato de una única jornada y un recinto cubierto en el que la música ocupa el centro de la experiencia. Desde su nacimiento, la cita trabaja para situar a la ciudad en el mapa de las grandes giras y acercar a Galicia propuestas nacionales e internacionales que no siempre encuentran espacio en los circuitos habituales.

OUR FEST es también una invitación a descubrir y vivir Ourense alrededor de la música, una propuesta que cuenta con el apoyo de la Diputación de Ourense desde su primera edición. Durante el fin de semana del festival, la ciudad de las Burgas se convierte en un punto de encuentro para público de Galicia, de otros lugares del Estado y del norte de Portugal. La programación abre así la puerta a una escapada en la que los conciertos conviven con la cultura termal, el patrimonio y la gastronomía de una ciudad que forma parte inseparable de la identidad del festival.

Historia y presente del rock alternativo

The Jesus and Mary Chain, The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto resumen buena parte de la razón de ser de OUR FEST: hacer convivir en una misma jornada a artistas de culto, bandas que modificaron el curso de la música alternativa y voces con una forma propia de entender la canción. El resultado es un avance coherente, con conexiones entre generaciones, escenas y maneras muy diferentes de concebir el estudio y el directo.

La quinta edición mantendrá el formato que ha permitido al festival crecer sin perder su esencia: una única jornada, un recinto cubierto y una programación pensada para disfrutar de los conciertos como protagonistas absolutos. La cuarta edición reunió a 3.000 personas en Expourense y coincidió con una ocupación hotelera cercana al 90 % en la ciudad, confirmando la capacidad de la cita para atraer público de Galicia, de otros puntos del Estado y del norte de Portugal y para generar movimiento cultural, turístico y económico en Ourense.

Las entradas para OUR FEST 2026, que se celebrará el sábado 19 de septiembre en Expourense, continúan disponibles en www.ourfest.gal y www.ataquilla.com, con un precio de 40 euros más gastos de gestión.