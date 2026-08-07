Our Fest regresa a Ourense el 19 de septiembre con una jornada cargada de conciertos

Our Fest regresa a la Ciudad de As Burgas el próximo sábado 19 de septiembre, con su quinta edición, en Expourense. El festival nació en 2022 con la voluntad de incorporar Ourense al mapa de las grandes giras y acercar a Galicia bandas que no suelen formar parte de los circuitos habituales.

Tras el éxito de la pasada edición, que reunió a 3.000 personas en Expourense y coincidió con una ocupación hotelera cercana al 90 % en la ciudad, Our Fest regresa a la ciudad con más ganas y un cartel prometedor, que se dará a conocer durante las próximas semanas. Las entradas para esta quinta edición ya están disponibles a través de Ataquilla.com, con un precio de 40 euros más gastos de gestión.

Por Expourense han pasado figuras fundamentales de la escena británica como Primal Scream, Belle and Sebastian, Suede, Kula Shaker, Teenage Fanclub o Happy Mondays; artistas como Baxter Dury, Jake Bugg y Miles Kane; bandas que han marcado el presente del rock alternativo, como Shame, Yard Act o Viva Belgrado; y propuestas gallegas y estatales como Grande Amore, León Benavente, Los Enemigos o Melenas.

Ese recorrido ha permitido que el festival creciera sin perder su esencia: una única jornada, un recinto cubierto y una programación pensada para disfrutar de los conciertos como protagonistas absolutos. Más que acumular nombres, el festival ha ido tejiendo una historia musical propia, conectando artistas de culto, bandas fundamentales y nuevas voces ante un público llegado de Galicia, de otros puntos del Estado y del norte de Portugal.