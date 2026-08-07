El X Concurso Internacional de Piano arranca en Vigo con Jeremy Irons, Martha Argerich y Pablo Galdo

El X Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo arrancó oficialmente este viernes, 7 de agosto, con un concierto inaugural en el Auditorio Martín Códax.

La cita reunió al actor británico Jeremy Irons, ganador de un premio Óscar y una de las voces más reconocidas del panorama cinematográfico internacional; a la legendaria pianista Martha Argerich, considerada una de las mayores intérpretes de la historia del piano; y al pianista gallego Pablo Galdo, director artístico del certamen y una de las figuras más destacadas del mundo del piano a nivel nacional e internacional

La presencia de Jeremy Irons se convirtió en uno de los grandes atractivos de la inauguración. El actor británico narró El Carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, en una interpretación que recibió una cálida acogida por parte del público y que constituyó uno de los momentos más especiales de la velada. Junto a él, Martha Argerich y Pablo Galdo protagonizaron un concierto concebido como homenaje al pianista Tamás Vásáry, a quien está dedicada la décima edición del concurso.

Una edición con más de 400 participantes

El concierto marcó el inicio de una edición histórica del certamen, que este año ha batido todos sus récords al reunir cerca de 400 participantes procedentes de 77 países, consolidándose como uno de los concursos internacionales de piano más importantes de Europa y como el evento de música clásica más internacional de Galicia.

Al acto asistieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero; acompañado de varios miembros de la corporación municipal, entre los que se encontró el Concejal de Cultura Gorka Gómez. También intervino en el acto, la Delegada Territorial de Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz.

Durante la inauguración, se puso de manifiesto la proyección internacional alcanzada por el Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo, que en esta décima edición reúne a participantes de los cinco continentes y cuenta con un jurado integrado por algunas de las figuras más relevantes del panorama pianístico mundial.

Hasta el 14 de agosto

Tras el concierto inaugural, el certamen continuará hasta el 14 de agosto con las distintas fases de competición, que reunirán en Vigo a algunos de los pianistas con mayor proyección internacional. La gran final, que se celebrará en el Auditorio Mar de Vigo, contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, fruto del convenio de colaboración firmado este año entre ambas instituciones.

La décima edición incorpora además importantes novedades, entre ellas la celebración del I Concurso Internacional de Piano Vigo Junior celebrado esta semana, reforzando así la apuesta de la organización por impulsar el talento de las nuevas generaciones de intérpretes.

El concurso cuenta con el apoyo del Concello de Vigo y de la Xunta de Galicia, dentro del programa O Teu Xacobeo, así como con la colaboración de Kawai, Dos Acordes, AIE, Clemente Pianos, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra.

El Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo, organizado por la Asociación Música Clásica de Galicia (AMCG), celebrará su X edición del 8 al 14 de agosto de 2026, dedicada al pianista Alfred Brendel. El certamen se ha consolidado como una propuesta singular en el panorama internacional al no establecer límite de edad para sus participantes y garantizar plena libertad en la elección del repertorio, dos características que favorecen la diversidad artística y permiten a cada intérprete mostrar su personalidad musical con total libertad.