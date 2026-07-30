Chayanne desata la locura antes de su concierto en Castrelos: "Va a flipar con Vigo"

Faltan pocas horas para cantarle a Salomé que baile porque "el ritmo le sobra". Chayanne fue uno de los nombres que más se escribió en la encuesta que el regidor de Vigo, Abel Caballero, abrió en sus redes sociales hace casi un año. Hoy el sueño se cumplirá para muchos de sus seguidores, en su mayoría, mujeres, que han seguido al artista puertorriqueño por buena parte del mundo y hoy podrán disfrutarlo en casa.

El cabeza de cartel de Castrelos 2026 congrega colas para presenciar su espectáculo desde la madrugada de ayer miércoles. Ya lo hizo para el proceso de venta de entradas, con varios días de paciente aguarda. Marta Cernadas ocupaba esta mañana el primer puesto en la fila para la platea. Será la séptima vez que vea a su artista favorito. "Para coger las entradas pedí un cambio de turno, y para hoy un día libre", explica. "Hice números, la verdad, y estar aquí tantas horas es un poco cansado. ¡Mi marido alucina conmigo!", añade entre risas.

Estos días se forjan amistades entre las incondicionales del artista, que, incluso, se van turnando para no perder los sitios y poder acercarse a casa a asearse o comer. Todo merece la pena cuando un cantante te hace feliz: "Es un artista muy agradecido, interactúa mucho con el público. Yo creo que en Vigo lo va a flipar", señala Marta. "Yo creo que fue lo que le pasó a Yatra. Vigo se entrega mucho. Claro, los artistas que vienen al final pues saben que no es una ciudad tan grande como Madrid o Barcelona, pero cuando ven cómo es Castrelos y cómo se entrega la gente alucinan", añade.

La gente aguarda en las gradas a 12 horas del concierto de Chayanne. P.P.F.

Jessica, natural de Argentina, reside y trabaja en Vigo, y hoy se turna con sus hijas para poder estar lo más cerca del escenario posible. Hoy saldrá justa de trabajar, pero confía en volver a tiempo: "Mis hijas me están cuidando el lugar. No puedo pedir salir antes porque empecé hace muy poquito a trabajar. Ojalá llegue a tiempo", cuenta la seguidora de Chayanne. "Será la primera vez que lo vea. En Argentina, que es un país muy grande, se complica el poder verle", añade.

Las seguidoras incondicionales del artista están convencidas de que el artista hará historia en Castrelos: "Creemos que es el que más público va a congregar aquí", dicen. Hoy, a partir de las 22:00 horas, se podrá saber.