Sinsal, mucho más que un festival: Guía para descubrir la isla de San Simón (Pontevedra)

San Simón es mucho más que un archipiélago, es historia viva y reciente, y el Sinsal más que un festival sorpresa, es la oportunidad de descubrir lo primero por medio de rutas y grabaciones. Las recogemos a continuación

Galicia se prepara para vivir uno de los festivales del verano que trascienden a lo musical para sumergirse en la historia y en las bondades de un paraíso único. San Simón, escenario del Sinsal Son Estrella Galicia, es más que una isla: Se trata de un archivo vivo de la historia que, además, goza del reconocimiento de Bien de Interés Cultural.

¿Un festival de música donde el escenario es un archivo vivo de historia? Ir a Sinsal SON Estrella Galicia no es solo ir de conciertos a un festival con el cartel secreto: es la oportunidad perfecta para descubrir la isla de San Simón

Vivir un festival "sorpresa" y adentrarse en un pasado no tan lejano es uno de los lujos que no se deben dejar escapar este verano.

Al ser un espacio natural protegido y con acceso limitado durante la mayor parte del año, acudir al Festival Sinsal es una buena oportunidad para conocer el archipiélago a través de una experiencia cultural completa, sin prisas y diseñada para todos los públicos.



Anota las fechas, 24, 25 y 26 de julio. Es la ocasión perfecta para descubrir San Simón. Y para que no te pierdas nada, te dejamos aquí una pequeña guía de todo lo que te podrás encontrar.

Sinsal 2025 Cris Padín

Descubre San Simón: una ruta con 8 paradas

El propio festival, de horario diurno y con escenarios integrados en el propio paisaje, está reservado también a unos pocos -el aforo es de 800 personas al día-. Por lo anterior, los participantes pueden dedicarse a explorar la isla, especialmente, gracias a la programación que lleva por nombre "Descubre San Simón", que incluye actividades 100% gratuitas y pensadas para descubrir la isla al desembarcar en la misma o entre los directos.

¿Sabías que San Simón fue lazareto y campo de concentración? ¿Y que estuvo a punto de convertirse en el primer aeropuerto marítimo de Galicia?

Este recorrido autoguiado -las estaciones disponen de códigos QR con información en gallego, castellano e inglés- te propone ocho paradas para conocer algunos de sus episodios más singulares. El itinerario permite descubrir desde vestigios naturales hasta historias vinculadas a la música, la memoria histórica, la literatura o la innovación tecnológica.

El itinerario arranca en la roca de San Simón, el origen del paisaje actual del archipiélago, y continúa por la huella del Proyecto Trovadores, la memoria de los presos republicanos en la avenida de Teruel y el paisaje diseñado por Alejo Yáñez Andrade, con sus jardines y paseos históricos.

El recorrido también recupera algunos de los episodios más singulares de la isla, como el proyecto del aeropuerto marítimo, la relación con la reproducción del Pórtico de la Gloria, la historia musical vinculada a Soutullo y Diego San José y la instalación de la primera línea telegráfica submarina de Galicia. Una ruta para descubrir San Simón a través de su patrimonio natural, cultural y humano.

Otra de las particularidades de este archipiélago es que fue, en tiempos, uno de los centros epidemiológicos más importantes de España. Al tiempo en el que el continente sufría un desarrollo científico y tecnológico, San Simón evolucionaba de manera paralela.

Destaca el momento de la llegada del telégrafo y la conexión de una línea submarina con Vigo, hechos que cambiaron las comunicaciones y modificaron el ambiente sonoro de la isla.

El artista sonoro Mateo Mena lo explicará el domingo 26 en la ruta "A radio de San Simón".

Sinsal 2025 Cris Padín

¿Cómo sonaban los archivos musicales hace más de 100 años?

En San Simón es posible escuchar cómo sonaban los archivos musicales de hace un siglo. Aleksander Kolkowski, artista sonoro y experto en tecnologías acústicas históricas, propondrá este año tres instalaciones con grabaciones históricas. En ellas se podrán oír voces y música de Galicia, que renacen a través de toda una variedad de bocinas de fonógrafo, gramófono y radio antiguas. Estos “altavoces” no solo actuaban como instrumentos de reproducción, sino como conductos resonantes hacia otra época.

Durante el festival, tres estaciones de escucha, con sus propios ambientes, se ubicarán en diferentes puntos de San Simón, ofreciendo una experiencia sonora singular, adaptada a su entorno natural.

Julio Verne y otras propuestas

La isla de San Simón ofrece mucho más que su historia. La huella de Jules Verne sigue presente a través de su novela Veinte mil leguas de viaje submarino: desde la isla se obtiene una perspectiva singular de la estatua dedicada al Capitán Nemo y, además, inspira el paseo "A illa misteriosa", una ruta para todos los públicos que invita a descubrir su riqueza natural mediante el paisaje y la creatividad.

Otra propuesta es el recorrido "Illario Pantasma", guiado por el investigador Xosé Lois Faílde. A lo largo del itinerario, los participantes exploran la botánica del entorno, el imaginario literario vinculado a la isla y la memoria histórica y política que aún pervive en este espacio.

La experiencia culmina con el festival Sinsal, que convierte San Simón en un escenario único. Durante tres jornadas, más de una veintena de bandas y solistas procedentes de cuatro continentes ofrecen una programación sorpresa en la que el verdadero protagonista es la propia isla. El festival forma parte de #RíasBaixasFest, la iniciativa impulsada por Turismo Rías Baixas y la Deputación de Pontevedra para promover un modelo de turismo sostenible que pone en valor el patrimonio natural y cultural de la provincia.

Sinsal 2025 Cris Padín

El festival Sinsal

El Festival Sinsal SON Estrella Galicia arranca este viernes 24 de julio una nueva edición con su ya característica fórmula de cartel secreto y escenarios singulares. La cita comenzará en Vigo con dos conciertos inaugurales: Mateo Mena en el Planetario del Instituto Marítimo Pesquero del Atlántico y Carme López en la cámara semianecoica de la Universidad de Vigo.

Después, el festival se trasladará a la isla de San Simón, donde durante los días 24, 25 y 26 de julio reunirá a cerca de una veintena de artistas de Galicia, Europa, África, América y Asia. El público descubrirá los nombres del cartel al desembarcar en la isla, en una experiencia que combina música, patrimonio, naturaleza y actividades paralelas.

La segunda parte del festival llegará del 31 de julio al 2 de agosto con conciertos en el Camino Portugués, con paradas en Vigo, Oia y Braga. Entre los artistas destacados estarán Alondra Bentley, Maria Rodés y Las Nietas del Charli, además de propuestas locales en Portugal.

El Museo do Mar de Galicia acogerá también una jornada especial el sábado 1 de agosto con otro cartel sorpresa, manteniendo la esencia de un festival que apuesta por la creación contemporánea y por escenarios únicos.