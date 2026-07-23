The Corrs reúne a sus incondicionales en Vigo: "Pasamos frío para conseguir la entrada pero compensa"

Otra noche a la intemperie en Castrelos, pero por una buena causa: Conseguir una entrada para The Corrs y para la actuación que la banda irlandesa ofrecerá en el auditorio vigués el próximo 11 de agosto a partir de las 10:00 horas.

Entre el público, millennials que siguen al grupo desde sus comienzos y público en general que vive Castrelos en su conjunto como el evento del verano. Y es que en la cola de esta mañana había quien repetía experiencia tras la espera por Chayanne: "Nosotros venimos en grupo. Somos 12", explica Mila, situada en los primeros puestos. "A unos nos gusta más, a otros menos, pero nos movemos así. También hicimos cola para Chayanne. Dormimos bien, bueno, más o menos", añade entre risas.

Paula es otra de las viguesas que, en compañía de sus amigas, hizo cola desde la media noche de ayer. "Es la primera vez que hago esta cola de noche. La verdad que me gusta el grupo, lo escucho desde hace tiempo. ¡Es que ya no somos tan jóvenes!", cuenta a Treintayseis antes de acudir a comprar su entrada. "Es la primera vez que los vamos a ver en directo. Pasamos un poco de frío y había humedad, pero compensa", añade.

Beatriz es otra de las fans viguesas de The Corrs, que atesora todos sus discos: "Me hace mucha ilusión venir a verles. Me gusta mucho el estilo, cómo suena el violín... ", concluye.