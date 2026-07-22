Romería de San Roque de Vigo 2026: Seguridad Social encabezará la programación musical

La Romería de San Roque de Vigo celebrará su edición de 2026 entre los días 14 y 17 de agosto con una amplia programación musical encabezada por Seguridad Social. La conocida banda valenciana actuará el viernes 14 junto a San Rockers, en la primera jornada de unas fiestas que volverán a combinar conciertos, música tradicional, sesiones vermú y actividades para todos los públicos.

El sábado 15 subirán al escenario Familia Caamagno, Bafana Bafana y la Tuna. La programación de la jornada incluirá también una sesión vermú con música en directo y un pasacalles a cargo de los gaiteiros Erdeiros dos Morenos, que recorrerán el entorno del recinto festivo.

La oferta musical continuará el domingo 16 con las actuaciones de Tennessee, El Último Guateque y Son das Tabernas. También habrá actuación de la Charanga Costamekrelos, la Escola de Música de Beade y la Coral Riomao, reforzando la presencia de agrupaciones locales y de música popular dentro del programa.

El lunes 17, última jornada de las fiestas, estarán Nexus Disco, la propuesta infantil Disco Nenos Party San Roque, el espectáculo de Jorge Mago y la Banda de Música Unión Musical de Coruxo y se celebrará una sesión vermú acompañada de empanada Furrú.