Concierto de la Orquesta Mondragón en la Romería de San Roque 2025.

Concierto de la Orquesta Mondragón en la Romería de San Roque 2025. Romeria San Roque

Música

Romería de San Roque de Vigo 2026: Seguridad Social encabezará la programación musical

Se celebrará del 14 al 17 de agosto con actuaciones de Familia Caamagno, Bafana Bafana, El Último Guateque y varios grupos locales

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La Romería de San Roque de Vigo celebrará su edición de 2026 entre los días 14 y 17 de agosto con una amplia programación musical encabezada por Seguridad Social. La conocida banda valenciana actuará el viernes 14 junto a San Rockers, en la primera jornada de unas fiestas que volverán a combinar conciertos, música tradicional, sesiones vermú y actividades para todos los públicos.

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El sábado 15 subirán al escenario Familia Caamagno, Bafana Bafana y la Tuna. La programación de la jornada incluirá también una sesión vermú con música en directo y un pasacalles a cargo de los gaiteiros Erdeiros dos Morenos, que recorrerán el entorno del recinto festivo.

La oferta musical continuará el domingo 16 con las actuaciones de Tennessee, El Último Guateque y Son das Tabernas. También habrá actuación de la Charanga Costamekrelos, la Escola de Música de Beade y la Coral Riomao, reforzando la presencia de agrupaciones locales y de música popular dentro del programa.

El lunes 17, última jornada de las fiestas, estarán Nexus Disco, la propuesta infantil Disco Nenos Party San Roque, el espectáculo de Jorge Mago y la Banda de Música Unión Musical de Coruxo y se celebrará una sesión vermú acompañada de empanada Furrú.