"Tardes na Solaina": Nigrán (Pontevedra) se llena de conciertos durante todo el verano

El Concello de Nigrán refuerza este verano su programación de música en directo con el estreno del festival "Tardes na Solaina", una propuesta que reunirá ocho conciertos entre el 26 de julio y el 28 de agosto en diferentes espacios al aire libre del municipio. Todas las actuaciones comenzarán a las 19:30 horas, coincidiendo con la puesta de sol.

El ciclo arrancará este domingo, 26 de julio, con Mesteño, formación liderada por Diego Pacheco, en el auditorio al aire libre del estuario de A Foz. El programa continuará durante las semanas siguientes con bandas gallegas, nacionales e internacionales en escenarios como el campo de Redes de Panxón-Praia América y la playa de Patos.

La mayoría de los conciertos serán gratuitos. Las únicas actuaciones de pago serán la de Arizona Baby, con entradas anticipadas a 16 euros, y el concierto acústico de Dakidarría, organizado en solidaridad con las personas sancionadas durante las protestas propalestinas de La Vuelta Ciclista a España, con un precio anticipado de 10 euros.

Las entradas pueden adquirirse en el establecimiento Malabar-Pénjamo de Patos, patrocinador del festival junto a Cervezas Banda, empresa ubicada en Porto do Molle.

"Somos un Concello reconocido por su apuesta por la música en directo y seguiremos trabajando en este sentido, especialmente durante el verano, cuando podemos disfrutar de ella al aire libre y en entornos espectaculares", señaló el alcalde de Nigrán, Juan González.

Desde la organización destacan que el cartel busca llegar a públicos de diferentes edades y gustos, con una presencia mayoritaria de grupos gallegos y la participación de formaciones como Arizona Baby, Los Deltonos, los estadounidenses Dorrey Lyles & Marcos Coll y los portugueses Cow Caos.

Conciertos

26 de julio: Mesteño, en el estuario de A Foz.

Mesteño, en el estuario de A Foz. 29 de julio: Mambas Negras, en el campo de Redes de Panxón-Praia América.

Mambas Negras, en el campo de Redes de Panxón-Praia América. 2 de agosto: Stoned at Pompeii, en el estuario de A Foz.

Stoned at Pompeii, en el estuario de A Foz. 9 de agosto: Dorrey Lyles & Marcos Coll, en el estuario de A Foz.

Dorrey Lyles & Marcos Coll, en el estuario de A Foz. 16 de agosto: Arizona Baby, en Patos. Entrada anticipada: 16 euros.

Arizona Baby, en Patos. Entrada anticipada: 16 euros. 20 de agosto: concierto acústico de Dakidarría, en Patos. Entrada anticipada: 10 euros.

concierto acústico de Dakidarría, en Patos. Entrada anticipada: 10 euros. 23 de agosto: Tangomango, en el estuario de A Foz.

Tangomango, en el estuario de A Foz. 28 de agosto: Los Deltonos y Cow Caos, en Patos.

Todos los conciertos comenzarán a las 19.30 horas.