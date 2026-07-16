PortAmérica se afianza como un referente cultural del verano en Galicia con 60.000 asistentes

El festival PortAmérica ha cerrado su decimocuarta edición consolidando su posición como uno de los grandes referentes culturales del verano y reafirmando un modelo único que une música, gastronomía y comunidad desde Galicia hacia el conjunto del espacio iberoamericano.

Durante tres jornadas, la Azucreira de Portas reunió a 60.000 asistentes, generando un impacto económico estimado de 18 millones de euros y 450 empleos directos y 1000 indirectos.

El cartel reunió a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional, con Dani Martín, Rigoberta Bandini, Hombres G, Amaia, Xoel López, Eliades Ochoa, Instituto Mexicano del Sonido, Nortec: Bostich + Fussible Full Band, Grande Amore, Fillas de Cassandra, The Rapants, Eladio y Los Seres Queridos o Marina Reche, entre más de cuarenta artistas que, durante tres días, convirtieron Portas en uno de los grandes puntos de encuentro musicales del verano.

Además de la música, el gran protagonista volvió a ser el ShowRocking, dirigido por el chef Pepe Solla, que reunió a 37 chefs nacionales e internacionales. Figuras como Andoni Luis Aduriz, Eduard Xatruch, Ricard Camarena, Francis Paniego, Iván Cerdeño, Maca de Castro, Paco Roncero o Yayo Daporta, entre muchos otros, volvieron a convertir la cocina en un escenario más del festival, acercando la gastronomía de autor a miles de asistentes. A ello se sumaron las catas de Queixiviño, las experiencias gastronómicas de Cervezas 1906 y una programación que volvió a situar la gastronomía al mismo nivel que la música.

Además, el festival contó con una programación complementaria que incluyó las presentaciones literarias de FNAC con autores como Manuel Jabois o Nacho Carretero, Carlos Sadness o Gipsy Chef, encuentros con músicos, cocineros y creadores, talleres de sostenibilidad para todos los públicos, actividades familiares y un amplio programa de experiencias que consolidan al festival como un espacio de encuentro entre disciplinas.

La inclusión volvió a ser uno de los grandes ejes de esta edición. La incorporación, por primera vez, de la interpretación en directo en Lengua de Signos Española de los principales conciertos reforzó un programa de accesibilidad que incluyó recursos para personas con diversidad funcional, espacios familiares, medidas de conciliación, movilidad sostenible, señalética adaptada y acciones desarrolladas junto a entidades sociales. A ello se sumó la programación del Escenario Azucreira, que volvió a apostar por la diversidad con la participación del Grupo de Baile Sénior de la UNED Pontevedra, la actuación La Magia del Color de Down Vigo, las coreografías ganadoras del Premio PortAmérica de Vigo Porté y una programación específica de DJs.

Por último, el festival volvió a demostrar que la sostenibilidad forma parte de su esencia. Las iniciativas de economía circular, reforestación, movilidad compartida, consumo de proximidad y colaboración con el tejido empresarial y asociativo local consolidan un modelo que entiende la cultura como motor de desarrollo territorial y transformación social. Este año, además, los aparcamientos pasaron a ser de pago y la recaudación obtenida se destinó íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con una aportación total de 4.412,87 euros. A este compromiso se suma la colaboración con entidades y organizaciones sociales como Arela, Down Vigo, EVD Galicia, Fundación Menela, Alento, AECC y ASPACE, reforzando así el carácter inclusivo, responsable y comprometido del festival con su entorno.

Todo esto hará que en 2027, el proyecto celebrará su XV Aniversario, recientemente declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público.