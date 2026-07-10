Del percance de Hey Kid al triunfo de Fillas de Cassandra: así se vivió la primera jornada del PortAmérica

La primera jornada del Festival PortAmérica, celebrada este jueves en la Azucreira de Portas (Pontevedra), reunió a miles de asistentes en cita marcada por la música en directo, la gastronomía y la diversión.

La programación arrancó a las 18:30 horas en el Escenario Xacobeo con Amoebo, que inauguró el festival ante un público todavía escaso pero entregado. Poco después, Hey Kid tomó el relevo en el Escenario Rías Baixas con una actuación que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más inesperados de la jornada.

Nada más salir al escenario, el batería del grupo sufrió un golpe en la cabeza que obligó a detener el inicio del concierto para que fuera atendido por los servicios sanitarios. Según explicó posteriormente el cantante, el músico tuvo que ser trasladado al hospital; pero, lejos de cancelar la actuación, la banda decidió continuar sin batería, adaptando el repertorio a un formato más acústico. El vocalista, además, optó por bajar del escenario y cantar gran parte del concierto rodeado del público, en un gesto que fue muy aplaudido por los asistentes. Todo ello mientras comenzaban los preparativos del primer showcooking gastronómico del festival.

Marina Reche fue la siguiente en subirse al escenario. Aunque la afluencia todavía era moderada, sus seguidores respondieron con entusiasmo y acompañaron cada canción.

Uno de los grandes puntos de inflexión de la jornada llegó con Fillas de Cassandra: el dúo gallego consiguió elevar la intensidad del festival y conectar plenamente con el público. Los asistentes no dejaron de bailar, cantar y lanzar aturuxos durante toda la actuación. Temas como Varre Vasoira o Tataravoa fueron de los más celebrados.

La jornada continuó con Rigoberta Bandini, que tomó el relevo a las 22:45 horas antes de que The Rapants y Niña Polaca cerrasen el primer día del festival.

Viernes 10 de julio: Hombres G, M-Clan, Eliades Ochoa y Grande Amore

El viernes será una de las jornadas más potentes para quienes busquen una mezcla de nostalgia, rock y fiesta. Las puertas se abrirán a las 16:45 horas y la música comenzará a las 17:00 horas con Candela Liste. Después actuarán Alejo, Eladio y los Seres Queridos, Repion y Eliades Ochoa, antes de dos de los platos fuertes de la noche: M-Clan, a las 22:00 horas, y Hombres G, a las 23:00 horas. La madrugada quedará en manos de Sexy Zebras, a las 00:30 horas, y Grande Amore, a la 01:30 horas.

En paralelo, el Escenario Azucreira acogerá propuestas con carácter social y festivo, como el Grupo de Baile Latino Sénior de la UNED Pontevedra, La Magia del Color – Down Vigo y una sesión de Señora DJ + La Duendeneta desde las 21:30 horas.

ShowRocking: el otro gran cartel del festival

PortAmérica no se entiende sin su ShowRocking, el espacio gastronómico que convierte el evento en una gran cocina abierta. Comisariado por el chef gallego Pepe Solla, este año reunirá a una amplia nómina de cocineros nacionales e internacionales, con nombres como Paco Roncero, Maca de Castro, Eduard Xatruch, Francis Paniego, Iván Cerdeño, Andoni Luis Aduriz, Ricard Camarena, Camila Ferraro, Iria Espinosa y Luis Veira, Yayo Daporta, Óscar Vidal, Héctor López, Iván Domínguez o Viviana Varese, entre otros.

La propuesta gastronómica se repartirá durante los tres días del festival y volverá a combinar alta cocina, producto, territorio y formato popular. No se trata de una simple zona de comida, sino de una programación propia dentro del evento, con chefs cocinando para el público en un entorno en el que los conciertos y la gastronomía funcionan como parte de una misma experiencia.