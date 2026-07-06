Vigo celebrará un concierto solidario para recaudar fondos para Venezuela

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, firma en el libro de condolencias del consulado de Venezuela y anuncia un concierto solidario con las víctimas de los terremotos. Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este lunes la celebración de un concierto solidario cuya recaudación se destinará a financiar ayuda para las víctimas de los terremotos de Venezuela.

Así lo ha trasladado el regidor con motivo de su visita al Consulado de la República Bolivariana, donde ha firmado en el libro de condolencias, y ha charlado con el cónsul, Martín Pacheco.

Fuentes municipales han comunicado que el Concello organizará un concierto solidario con las víctimas y que la recaudación se destinará a financiar la compra de alimentos, agua, medicamentos y bienes de primera necesidad.

Caballero ha señalado que el evento tendrá lugar "cuanto antes" y que será "una concentración de afectividad" y solidaridad de los ciudadanos de Vigo con el pueblo venezolano.