Toda la información sobre los conciertos de Castrelos 2026, en Vigo: fechas, venta de entradas, precio

La música volverá a sonar este jueves en el auditorio de Castrelos. Cantantes y grupos nacionales e internacionales se volverán a dar cita en uno de los pulmones verdes de Vigo para ofrecer a sus ciudadanos los mejores conciertos del verano.

La aclamada banda británica Deep Purple dará este jueves 2 de julio el pistoletazo de salida. Las entradas para la platea salieron a la venta el pasado 25 de junio, agotando las primeras entradas en cuestión de minutos. La locura fue tal que el Concello ya ha colgado el cartel de 'sold out' para ver el concierto en primera fila.

Las actuaciones podrán seguir disfrutándose de forma gratuita y sin necesidad de adquirir boleto desde la grada del único auditorio al aire libre de la ciudad olívica. Como cada año, miles de vigueses y viguesas acudirán a Castrelos con horas de antelación para hacerse con un sitio privilegiado en el anfiteatro.

Para no perderte la posibilidad de ver a tus artistas favoritos lo más cerca posible, Treintayseis ha elaborado una guía para conocer cómo funciona el sistema de venta de entradas, cómo llegar al parque y toda la información respecto al cartel de 2026, con precios, cachés y aforos en platea.

¿Cómo comprar entradas?

El sistema de compra de entradas es similar al de ediciones anteriores. Los boletos se podrán comprar tanto presencialmente como de forma online. En concreto, el Concello pone sobre el 80% del aforo a la venta en las taquillas del auditorio de Castrelos y el 20% restante a través de la plataforma online de Vigo en Festas.

Por ejemplo, en el caso de Deep Purple, se pusieron a la venta 1000 entradas a través de la web municipal de reserva de entradas y 4.000 de forma presencial. El Concello organiza dos turnos de venta para dar oportunidad de comprar una entrada a todos los vecinos y vecinas durante todo el día.

Las reservas son nominativas, por lo que deberá presentarse el DNI para adquirirlas. Cada persona podrá comprar un máximo de 4 entradas y habrá que presentar tantos DNI como entradas se quieran. Si se compran de manera online, se recomienda haber creado un usuario de manera previa, ya que las entradas se agotan en minutos.

Horarios para comprar las entradas

El Concello anunciará el inicio de la venta de entradas de cada concierto a lo largo del verano. De todas maneras, se fijarán dos turnos de compra: uno de mañana y otro de tarde. En cada uno de ellos se venderán la mitad de los boletos de la platea.

La ventana matinal de compra comienza a las 9:00 horas y termina a las 14:00 horas, mientras que la de tarde se inicia a las 16:00 y acaba a las 21:00 horas. Cabe recordar que, en caso de quedar entradas disponibles, se abrirá un tercer turno a partir de las 21:30 horas en la web, que permanecerá abierto hasta agotar existencias.

¿Cuánto cuesta ver un concierto en Castrelos?

Pese a desconocer qué día saldrán a la venta las entradas de los próximos conciertos, sí se conoce el precio de cada uno de los 15 conciertos que ha confirmado el Concello de Vigo. Eso sí, cabe resaltar que todos los conciertos se podrán disfrutar de forma gratuita desde la grada del auditorio olívico.

Además, siete de las actuaciones también se podrán presenciar gratis desde la platea, aunque se deberá realizar una reserva previa. Para bailar al son del resto de conciertos, los vigueses y las viguesas deberán abonar entre 10 y 15 euros; cantidades inferiores al precio de mercado, ya que el Concello no busca ganar dinero, sino asegurarse la presencia de quien reserva un boleto.

Por otro lado, también es público el caché que cobrará cada artista y la cantidad de entradas que saldrán a la venta. La platea contará con un aforo entre 2.200 y 5.000 personas, en función de la presencia de sillas en el interior del auditorio y el tipo de espectáculo.

Artista Caché Precio de la entrada Aforo en platea Deep Purple 360.000 euros 15 euros 5.000 personas 'El Pollo Pepe' 10.400 euros 0 euros 3.000 personas Molotov 95.000 euros 10 euros 5.000 personas Coral Casablanca 18.500 euros 0 euros 2.200 personas 'El Traje Nuevo del Emperador' 8.970 euros 0 euros 3.000 personas Ópera Carmen 30.840 euros 0 euros 2.200 personas Chayanne 605.000 euros 15 euros 5000 personas Noites de Zarzuela 31.080 euros 0 euros 2.200 personas El Payaso Tallarín 12.600 euros 0 euros 3.000 personas Abraham Mateo 137.650 euros 10 euros 5000 personas Ópera Nabucco 50.000 euros 0 euros 2.200 personas The Corrs 340.000 euros 15 euros 5000 personas Viva Suecia 300.000 euros 15 euros 5000 personas Iván Ferreiro 140.000 euros 10 euros 5000 personas FNAC Live 65.000 euros 10 euros 5000 personas

¿Cómo llegar a Castrelos en transporte público?

Miles de personas atienden a cada concierto en Castrelos, por lo que acceder en coche y estacionar en este pulmón verde de Vigo es una tarea prácticamente imposible. Los aparcamientos del entorno del estadio de Balaídos y Coia son una opción, aunque en muchas ocasiones se deberá caminar igualmente 10 minutos hasta el auditorio.

Por ello y ante la previsión de grandes afluencias, Vitrasa pondrá en marcha, un año más, un servicio de lanzaderas. Desde la empresa recomiendan la compra de los billetes de forma anticipada a través de la plataforma Woutick! y recuerdan que los usuarios de la PassVigo podrán beneficiarse de la bonificación introduciendo el número de su tarjeta en el apartado "Código de promoción".

Los autobuses que prestarán el servicio llevarán el rótulo "Venta Online Anticipada" y realizarán el siguiente recorrido: Castrelos - Camelias - Venezuela - Urzaiz - García Barbón - Sanjurjo Badía - Travesía de Vigo - Pizarro - Plaza de España - Gran Vía. Las lanzaderas funcionarán al finalizar cada una de las actuaciones programadas para este verano.

Fechas de los conciertos de Castrelos 2026