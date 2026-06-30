¿El partido de España en Castrelos? El Concello de Vigo pide retrasar una hora el concierto de Deep Purple

El Concello de Vigo le ha propuesto a los organizadores del concierto de Deep Purple de este jueves en Castrelos retrasar una hora la actuación; es decir, que comience a las 23:00 en lugar de a las 22:00 horas.

¿La razón? La selección española de fútbol juega los dieciseisavos de final del Mundial ante Austria este mismo jueves a las 21:00 horas, por lo que la segunda parte coincidiría con el arranque del primer concierto de Castrelos de este verano.

"La verdad es que nos gustaría a todos poder ver a la selección y poder asistir al concierto de Deep Purple", ha explicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios.

Según ha trasladado Caballero, "tan pronto supimos que la selección tenía ese día a las 21:00 su partido, nos pusimos en contacto con el representante de Deep Purple y le hicimos la propuesta de que el concierto se retrasara una hora".

Además, en caso de respuesta afirmativa, el partido se podrá seguir por las pantallas ubicadas a ambos lados del escenario, "de tal modo que la gente pueda estar allí viendo el partido y, al acabar, empezar inmediatamente el concierto".

El Gobierno local está a la espera de una respuesta oficial: "Vamos a esperar y mantendremos a todo el mundo informado".