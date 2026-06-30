Imagen de Castrelos en un concierto de Castrelos.

Imagen de Castrelos en un concierto de Castrelos. Treintayseis

Música

¿El partido de España en Castrelos? El Concello de Vigo pide retrasar una hora el concierto de Deep Purple

La coincidencia entre el encuentro ante Austria y el primer concierto de Castrelos este próximo jueves hace que desde el Gobierno local soliciten que la actuación comience a las 23:00 horas y se encuentran a la espera de respuesta

Más sobre los conciertos de Castrelos: Las reservas para ver a Molotov en Vigo se pondrán a la venta la próxima semana

Publicada

El Concello de Vigo le ha propuesto a los organizadores del concierto de Deep Purple de este jueves en Castrelos retrasar una hora la actuación; es decir, que comience a las 23:00 en lugar de a las 22:00 horas.

Abel Caballero durante su intervención previa al concierto de Melendi.

¿La razón? La selección española de fútbol juega los dieciseisavos de final del Mundial ante Austria este mismo jueves a las 21:00 horas, por lo que la segunda parte coincidiría con el arranque del primer concierto de Castrelos de este verano.

"La verdad es que nos gustaría a todos poder ver a la selección y poder asistir al concierto de Deep Purple", ha explicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios.

Según ha trasladado Caballero, "tan pronto supimos que la selección tenía ese día a las 21:00 su partido, nos pusimos en contacto con el representante de Deep Purple y le hicimos la propuesta de que el concierto se retrasara una hora".

Además, en caso de respuesta afirmativa, el partido se podrá seguir por las pantallas ubicadas a ambos lados del escenario, "de tal modo que la gente pueda estar allí viendo el partido y, al acabar, empezar inmediatamente el concierto".

El Gobierno local está a la espera de una respuesta oficial: "Vamos a esperar y mantendremos a todo el mundo informado".