Las canteras de O Porriño (Pontevedra) se llenan de música con cuatro conciertos

Del 25 al 28 de junio, las Canteras de O Porriño acogerán cuatro jornadas consecutivas de música en directo en un entorno único en Galicia, convirtiéndose por primera vez en el escenario del esperado Petra Rosa Festival.

Como apertura, y para que todo el mundo pueda disfrutar del entorno excepcional que ofrecen las canteras, el Concello acaba de anunciar una primera jornada con entrada gratuita y talento local.

Será el jueves, con las actuaciones del músico y compositor porriñés Iker Fauré, seguido de Noemi, la reconocida voz porriñesa que destaca por su proyección internacional y su participación en certámenes como La Voz Kids o el Tour Music Fest. Para cerrar la noche por todo lo alto, el productor y DJ Samu Pexe hará vibrar las canteras con sus enérgicos sets que mezclan ritmos afro, sonidos tribales y lo mejor del tech house actual. Además, el toque tradicional estará presente con las actuaciones de los grupos de gaiteros Penediños y A Forna.

Grandes artistas

La programación del festival incluye grandes nombres del panorama nacional. El viernes 26 de junio será el turno de Pablo López, que ofrecerá un concierto en el que interpretará algunos de los temas más destacados de su trayectoria. El cantante y compositor malagueño protagonizará una de las actuaciones más esperadas del festival en un entorno especialmente concebido para disfrutar de la música en directo.

El sábado 27 de junio, la programación continuará con la actuación de Antonio Orozco. El artista catalán llegará a O Porriño con un repertorio que incluye algunos de los grandes éxitos de su carrera, consolidada como una de las más reconocidas del pop español contemporáneo.

El domingo 28 de junio, el cierre del festival correrá a cargo de Sergio Dalma, encargado de poner el broche final a esta primera edición. Su concierto completará un cartel que reúne a algunas de las figuras más populares del panorama musical nacional.