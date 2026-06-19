Apuesta por PortAmérica y descubre las maravillas de los alrededores del concello de Portas

Además de aprovechar y acudir al evento gastronómico y musical por excelencia de la provincia de Pontevedra, tu estancia en Portas puede redescubrirte todo lo que esconde su entorno

PortAmérica es siempre una parada obligatoria para los amantes del buen hacer. Música y gastronomía se fusionan en un festival que engancha a quien lo prueba y que ha conseguido crear una comunidad tan fiel que repite año tras año. Y no es para menos ¿En qué otro lugar encuentras un festival que fusiona la gastronomía de estrellas Michelín con artistas de talla mundial?

Si tú también eres uno de estos adeptos, o has decidido acudir este año para ver a los artistas, como Hombres G, Rigoberta Bandini, Amaia o Dani Martín, y chefs, como Pepe Solla, Eduard Xatruchn o Ricard Camarena, que se darán cita allí este 9, 10 y 11 de julio, puedes aprovechar tu estancia en Portas para descubrir el entorno natural que esconde la comarca de Caldas.

Edición anterior del festival Portamérica. Cedida

Tanto si te quedas en el festival en su zona de camping como si apuestas por su camping de autocaravanas para vivir la experiencia portamericana completa, estarás a un tiro de piedra de lugares tan interesantes como las zonas termales que inundan las inmediaciones de PortAmérica. Te recomendamos pasarte por los hoteles termales de la ciudad para un relajante baño, o por la Fuente termal de las Burgas para comprobar de primera mano cómo de termales son sus aguas.

Otro punto de interés que no se te puede pasar por alto es sin duda la Azucarera de Portas, justamente en el recinto donde se celebra el festival. Un sitio con gran historia, pero no el único, ya que en el entorno y comarca de Caldas cada rincón tiene un gran interés histórico-cultural. De obligada parada serían el Puente Romano del Río Umia y el Puente Romano del Río Bermaña, sin olvidar, por supuesto, visitar la Iglesia de Santo Tomás Becket o la Iglesia de Santa María de Caldas de Reis. Si por algo es conocida la comarca es por sus historias sobre reinas, romanos y tesoros escondidos.

Pero si lo tuyo es más la naturaleza y un buen paseo por el bosque, puedes hacer alguna de sus muchas rutas naturales. Te recomendamos el paseo hasta la Fervenza de Segade, una maravillosa cascada que no te puedes perder, y la subida al mirador de Pataca Cortada, donde podrás disfrutar de unas increíbles vistas a toda la comarca.

Alojarte en PortAmérica

Si todo esto te suena bien, tienes la opción de alojarte en el Camping de PortAmérica. La zona de acampada oficial es la opción perfecta para disfrutar del festival con total comodidad, a solo unos pasos de los escenarios, y a tan solo unos minutos de Caldas y todos los puntos de interés. Por la noche festival, tapas y mucha música, y por las mañanas turismo. ¿Hay algún plan mejor? No te quedes sin la entrada de la zona de descanso ¡Corre que vuelan! Las tienes por aquí, en la página de PortAmérica.

¿Cómo llegar hasta allí?

El festival, además, ofrece un servicio de autobuses con destino a Portas desde A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo, con posibilidad de vuelta a estas mismas ciudades, lo que hace aún más accesible llegar al festival y visitar la comarca. Lo mejor de todo es que no tienes que preocuparte por el estacionamiento o el tráfico, ya que los autobuses te dejarán en las inmediaciones del recinto. ¿A qué estás esperando? Puedes obtenerlas en la página oficial del festival.