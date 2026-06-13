Un festival de Pontevedra se une a la cancelación de Beret, detenido por agresión sexual

El Festival Bigsound, que se celebrará en Pontevedra los días 17 y 18 de julio, ha decidido cancelar la actuación de Beret, uno de los nombres del cartel, después de que fuese detenido por una presunta agresión sexual.

Desde la organización del evento, de origen valenciano, según recoge Europa Press, han comunicado que "tras evaluar las circunstancias actuales, la organización ha decidido cancelar la actuación prevista de Beret en Bigsound Pontevedra y Bigsound Barakaldo". Ahora, trabajan para sustituir al cantante.

Por el momento, tanto en el cartel que se puede consultar en la página web del festival como en la lista de Spotify ofrecida con los temas de los artistas que estarán en esta edición de 2026 sigue apareciendo Beret, que tenía prevista su actuación el sábado 18 de julio.

El festival se une al Recorda Fest, de A Coruña, y al Concello de Monforte de Lemos, que también han cancelado la actuación de Beret, en el festival y en las fiestas locales, respectivamente. Unas cancelaciones que se han dado en otros ayuntamientos como Elche (Alicante), Rubí (Barcelona) y Armilla (Granada).

Francisco Javier Álvarez Beret fue detenido el pasado jueves por una supuesta agresión sexual, denunciada a raíz de unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.