Costa Feira 2026 suma cuatro martes de electrolatino con una sesión especial de Juan Magán

Costa Feira 2026 sonará este verano a electrolatino. El festival de Sanxenxo incorpora a su próxima edición la sesión "Electrolatino by Juan Magán", una nueva propuesta que reunirá durante cuatro martes consecutivos a algunos de los nombres más representativos de este género, convertido ya en parte de la memoria musical de toda una generación.

La programación se celebrará los días 28 de julio, 4, 11 y 18 de agosto y contará con artistas como Henry Méndez, Danny Romero, Jose de Rico, Anthony & Yeigo, Jay Santos, Marc Magán y Mar Lucas, entre otros nombres que se irán desvelando en las próximas semanas. La organización anunciará próximamente la distribución de artistas por jornada.

Más allá de una serie de conciertos, "Electrolatino by Juan Magán" nace como una celebración de una escena que trascendió lo musical para instalarse en la cultura popular reciente. Sus canciones sonaron en radios, discotecas, fiestas patronales, verbenas y noches de verano, mezclando ritmos latinos, pop, electrónica y música urbana en algunos de los grandes himnos festivos de los últimos años.

Con esta incorporación, Costa Feira refuerza su apuesta por ampliar su universo musical con formatos populares, transversales y pensados para el directo. "Electrolatino encaja muy bien con lo que queremos que sea Costa Feira: un festival abierto, diverso y con capacidad para generar momentos compartidos. Queremos que cada martes sea una fiesta en sí misma, una experiencia reconocible, cercana y muy conectada con el público", señala Ignacio Suárez, "Pucho", codirector del festival.

La nueva propuesta se suma al cartel ya anunciado de Costa Feira 2026, que se celebrará en Sanxenxo del 24 de julio al 22 de agosto. Tras reunir a 60.000 asistentes en su tercera edición, el festival continúa consolidándose como uno de los grandes planes musicales del verano en Galicia, combinando conciertos, gastronomía, ocio y experiencia social en un entorno único.

Entre los nombres ya confirmados figuran Nicky Jam, Taburete, Loquillo, Delaossa, Rusowsky y Xavibo, además de la jornada especial POP A FEIRA, con Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha, y propuestas como WAKE UP!, dedicada a la electrónica, y Molan los 2000.