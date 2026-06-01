Vigosónico abre la inscripción para un nuevo laboratorio de creación musical dirigido a jóvenes

El espacio municipal de creación musical Vigosónico acogerá del lunes 29 de junio al viernes 10 de julio una nueva edición del Laboratorio de Creación Musical para la Juventud, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 13 y 25 años.

Según ha explicado Abel Caballero, el programa ofrecerá diez días de convivencia, aprendizaje y creación musical junto a artistas y profesionales de referencia. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 21 de junio.

El laboratorio está concebido como una experiencia intensiva para que los participantes puedan formar grupos, crear bandas y avanzar en la composición e interpretación de sus propias canciones. La programación combinará formación instrumental y trabajo colectivo con talleres especializados sobre producción, comunicación, derechos de autor, puesta en escena e inteligencia artificial aplicada a la música.

Los jóvenes contarán además con el acompañamiento de figuras reconocidas del sector musical como María Soa, música, compositora e integrante de Fillas de Cassandra; Wöyza, cantante y referente de la música urbana; Mingos Lorenzo, productor vinculado a Warner y Sony; y Miguel Marcos, músico, productor y director de la Escola de Escritores.