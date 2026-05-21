Nigrán une música y solidaridad en un festival para ayudar a encontrar una cura para Mauri

La segunda edición del festival solidario "Vibra Nigrán" se celebrará este domingo 24 de mayo en el campo de fútbol de Lourido, junto a Praia América.

Bajo el lema "Ruido por Mauri", el evento combinará música en directo y compromiso social con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de Alexander, una patología ultrarrara que padece Mauri, un niño de Nigrán.

La programación arrancará a las 12:00 horas con una sesión vermú en la que participarán el Coro Covacanta y Pacheco Bros, cuya actuación está prevista para las 14:00 horas.

Ya por la tarde, a partir de las 18:00 horas, será el turno de Los del Barro y, posteriormente, de la conocida agrupación Grupo América de Vigo, que actuará desde las 20:00 horas.

El festival busca unir ocio y solidaridad para dar visibilidad a la enfermedad y apoyar la investigación destinada a encontrar una cura para Mauri.