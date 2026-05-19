O Marisquiño revela sus primeras confirmaciones musicales: L0rna, El Virtual y Fresquito y Mango actuarán en Vigo

O Marisquiño presenta el primer avance de su cartel musical para este verano en Vigo, donde se celebrará del 6 al 9 de agosto. L0rna encabeza estas primeras confirmaciones junto a El Virtual y Fresquito y Mango, tres propuestas con identidad propia que reflejan la evolución de la música urbana española.

Se trata de tres propuestas que representan distintas corrientes de la música urbana actual, entre el trap, el rap, el pop y la influencia de la cultura digital. Los tres artistas llegan de la mano del programa musical de Jägermeister, que lleva más de una década impulsando el talento emergente y construyendo un espacio donde conviven la experimentación, la diversidad y el apoyo real a quienes empiezan a abrirse camino en la música.

O Marisquiño es el festival urbano de referencia en Galicia, que convierte a Vigo cada verano en un punto de encuentro internacional para miles de aficionados a los deportes de acción y la cultura urbana. Los conciertos, DJ sets y batallas de Freestyle Rap se desarrollarán en el entorno de la playa de Samil, un enclave privilegiado frente a las Islas Cíes y consolidado como epicentro del festival, donde también se celebran la mayor parte de las competiciones y exhibiciones deportivas.