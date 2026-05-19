L0rna, El Virtual y Fresquito y Mango

L0rna, El Virtual y Fresquito y Mango O Marisquiño

Música

O Marisquiño revela sus primeras confirmaciones musicales: L0rna, El Virtual y Fresquito y Mango actuarán en Vigo

El festival urbano se celebrará del 6 al 9 de agosto en la ciudad olívica

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O Marisquiño presenta el primer avance de su cartel musical para este verano en Vigo, donde se celebrará del 6 al 9 de agosto. L0rna encabeza estas primeras confirmaciones junto a El Virtual y Fresquito y Mango, tres propuestas con identidad propia que reflejan la evolución de la música urbana española.

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Se trata de tres propuestas que representan distintas corrientes de la música urbana actual, entre el trap, el rap, el pop y la influencia de la cultura digital. Los tres artistas llegan de la mano del programa musical de Jägermeister, que lleva más de una década impulsando el talento emergente y construyendo un espacio donde conviven la experimentación, la diversidad y el apoyo real a quienes empiezan a abrirse camino en la música.

O Marisquiño es el festival urbano de referencia en Galicia, que convierte a Vigo cada verano en un punto de encuentro internacional para miles de aficionados a los deportes de acción y la cultura urbana. Los conciertos, DJ sets y batallas de Freestyle Rap se desarrollarán en el entorno de la playa de Samil, un enclave privilegiado frente a las Islas Cíes y consolidado como epicentro del festival, donde también se celebran la mayor parte de las competiciones y exhibiciones deportivas.