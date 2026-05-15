PortAmérica 2026 desvela los horarios de su edición más atlántica
El festival celebrará su decimocuarta edición del 9 al 11 de julio en Portas con Rigoberta Bandini, Hombres G, Dani Martín, Amaia, Eliades Ochoa, Xoel López, M-Clan y una amplia representación gallega en el cartel
Información relacionada: Amaia, Eliades Ochoa y Xoel López se suman al cartel de PortAmérica 2026
El Festival PortAmérica ya tiene horarios para su decimocuarta edición. La cita, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio en Portas volverá a convertir la localidad en un punto de encuentro entre escenas, generaciones y acentos musicales de ambos lados del Atlántico.
Durante tres jornadas, el festival reunirá a nombres destacados del panorama nacional e internacional como Rigoberta Bandini, Hombres G, Dani Martín, Amaia, Eliades Ochoa, Xoel López, M-Clan, Meridian Brothers, Orkesta Mendoza, Instituto Mexicano del Sonido, Nortec: Bostich + Fussible o Orkesta Mendoza, en una programación marcada por la diversidad artística y el mestizaje cultural.
El cartel contará también con una importante presencia gallega, con artistas como Fillas de Cassandra, The Rapants, Eladio y los Seres Queridos, Grande Amore, Amoebo, Candela Liste y Xoel López, junto a propuestas emergentes y consolidadas como Hey Kid, Marina Reche, Niña Polaca, Repion, Sexy Zebras, Noelia Franco o Sanguijuelas del Guadiana.
La distribución por días y escenarios queda de la siguiente manera:
Jueves 9 de julio
- Apertura de puertas: 17:45 horas
- Amoebo — 18:30–19:15 horas | Escenario Xacobeo
- Hey Kid — 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas
- Marina Reche — 20:30–21:30 horas | Escenario Xacobeo
- Fillas de Cassandra — 21:45–22:45 horas | Escenario Rías Baixas
- Rigoberta Bandini — 22:45–00:00 horas | Escenario Xacobeo
- The Rapants — 00:00–01:00 horas | Escenario Rías Baixas
- Niña Polaca — 01:00–02:00 horas | Escenario Xacobeo
Viernes 10 de julio
- Apertura de puertas: 16:45 horas
- Candela Liste — 17:00–17:30 horas | Escenario Xacobeo
- Alejo — 17:30–18:15 horas | Escenario Rías Baixas
- Eladio y los Seres Queridos — 18:15–19:15 horas | Escenario Xacobeo
- Repion — 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas
- Eliades Ochoa — 20:30–21:45 horas | Escenario Xacobeo
- M-Clan — 22:00–23:00 horas | Escenario Rías Baixas
- Hombres G — 23:00–00:30 horas | Escenario Xacobeo
- Sexy Zebras — 00:30–01:30 horas | Escenario Rías Baixas
- Grande Amore — 01:30–02:30 horas | Escenario Xacobeo
Sábado 11 de julio
- Apertura de puertas: 16:45 horas
- Noelia Franco — 17:15–17:45 horas | Escenario Xacobeo
- Orkesta Mendoza — 18:30–19:15 horas | Escenario Xacobeo
- Meridian Brothers — 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas
- Xoel López — 20:30–21:30 horas | Escenario Xacobeo
- Amaia — 21:45–23:00 horas | Escenario Rías Baixas
- Dani Martín — 23:00–00:30 horas | Escenario Xacobeo
- Instituto Mexicano del Sonido — 00:30–01:30 horas | Escenario Rías Baixas
- Sanguijuelas del Guadiana — 01:30–02:30 horas | Escenario Xacobeo
- Nortec: Bostich + Fussible — Full Band — 02:30–03:30 horas | Escenario Rías Baixas
El Escenario Azucreira, punto de encuentro para la inclusión y la fiesta
Además de los conciertos principales, el Escenario Azucreira volverá a ser uno de los espacios más singulares de PortAmérica. Su programación combinará propuestas inclusivas, baile y sesiones de DJ, con la participación de colectivos como Down Vigo, el Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra y proyectos como La Duendeneta, Señora DJ y Oski.
Jueves 9 de julio
- Premio PortAmérica Vigo Porté 2026 — 19:00–19:30 horas
- La Duendeneta — 21:00–04:00 horas
Viernes 10 de julio
- Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra — 19:00–19:30 horas
- La Magia del Color – Down Vigo — 19:30–20:00 horas
- Señora DJ + La Duendeneta — 21:30–04:00 horas
Sábado 11 de julio
- Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra — 19:00–20:00 horas
- Oski + La Duendeneta — 21:30–04:00 horas