El Puerto de Vigo acogerá un nuevo festival gratuito en septiembre: así será Son e Mar

Este miércoles se ha presentado en Vigo el Festival Son e Mar, una nueva cita musical que se celebrará entre el 4 y el 13 de septiembre en el Muelle de Trasatlánticos. El certamen nace con una programación de seis jornadas que combinarán conciertos, eventos temáticos gratuitos y una apuesta destacada por la música local y gallega.

En la presentación han participado la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; el promotor José Patiño; y los artistas vigueses Silvia Superstar y Teo Cardalda.

Luisa Sánchez ha celebrado que este festival nace "con vocación de convertirse en un referente para Vigo, para la provincia y para Galicia" en una ciudad que "no solo consume cultura, sino que también ofrece cultura". Por su parte, la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, ha destacado que se trata de un evento "único e inédito" que consistirá en "seis días de música en el corazón de la ciudad, con músicos de todas las épocas y con presencia mayoritaria del talento local".

De los seis conciertos, se han desvelado las fechas y carteles de tres de ellos: el 11 de septiembre, el de Hard GZ, dentro del ciclo Lingua Urbana; el 12 será el turno del concierto temático La Movida viguesa, que reunirá sobre el escenario a nombres como Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies y Stoned at Pompeii; y Orballo Cultural, el 13 de septiembre.

Son e Mar se completará con Nacidos para Bailar, Aqueles Marabillosos Anos 90 y Unifes, que se celebrarán los días 4, 5 y 10, respectivamente, y de los que se desvelarán los carteles en próximas fechas.

Salvo el concierto de Hard GZ, que será de pago, el resto serán gratuitos hasta completar aforo, que rondará las 5.000 personas.

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