El Atlantic Fest de Vilagarcía (Pontevedra) anuncia su cartel para 2026

El Atlantic Fest volverá a la Praia da Concha de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) los días 17, 18 y 19 de julio para celebrar su décimo aniversario. Se trata de una edición en la que participarán "artistas que han marcado una época, otros que están definiendo el presente y algunos que lo harán en los próximos años".

Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carolina Durante, Los Planetas, Shame, Nacho Vegas, Carlos Ares, Depresión Sonora, Triángulo de Amor Bizarro, Joe Crepúsculo, Aiko El Grupo, Nadadora, Alonso y Grande Osso son algunos de los confirmados.

El viernes 17 y el sábado 18 de julio serán en este recinto principal del festival, con el escenario Galicia Calidade, con el apoyo de la Xunta de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo. Por él, pasarán todos los artistas de esas dos jornadas, y también en el escenario Vibra Mahou, con sesiones de DJs.

El domingo 19 de julio la música continuará en la Praza do Castro con el escenario Vibra Mahou, "gracias al apoyo de la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo", añaden.