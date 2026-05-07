Vigo desvela el décimo concierto en Castrelos: "Será uno de los grandes conciertos de la historia"

Abel Caballero ha desvelado el décimo concierto que acogerá el auditorio de Castrelos este verano: será Abraham Mateo, que actuará el viernes 7 de agosto.

El alcalde ha incidido en los millones de visualizaciones del artista en Youtube y de los millones de seguidores, por lo que "será uno de los grandísimos conciertos de la historia de Castrelos" porque "es uno de los mejores artistas de pop urbano del momento".

El concierto coincidirá con la celebración de O Marisquiño, que tendrá lugar del 6 al 9 de agosto en la ciudad olívica.

Esta actuación se suma a las ya anunciadas para este verano en Castrelos: Deep Purple (2 de julio); Coral Casablanca (18 de julio); Ópera Carmen (24 de julio); Chayanne (30 de julio); Noche de Zarzuela (1 de agosto); Ópera Nabucco (9 de agosto); The Corrs (11 de agosto); Viva Suecia (14 de agosto), e Iván Ferreiro (15 de agosto).