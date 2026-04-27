Si eres de Vigo y te gusta Michael Jackson esta es tu fiesta: 'Moonwalker' y 'cosplay'

Este mes de abril se ha estrenado en todo el mundo la película "Michael", el biopic dedicado al Rey del Pop que repasa su vida desde sus inicios como líder de The Jackson´s Five con apenas 11 años, hasta que se convirtió en el músico más importante y seguido de todos los tiempos.

Coincidiendo con la exhibición en los cines de la cinta, protagonizada por Jaafar Jackson, el sobrino del autor de éxitos mundiales como Billie Jean o Thriller; los seguidores del músico en la ciudad olívica tendrán esta semana una cita ineludible: Un encuentro en La Iguana para bailar al ritmo de Michael Jackson, vestirse inspirándose en él, y compartir con otros fans un momento para el recuerdo. También estará abierto a la presencia de algún imitador o imitadora que haga justicia a sus bailes.

La cita se celebrará, el próximo viernes, día 1 de mayo, bajo el título de "Michael Night". Tendrá lugar entre las 22:00 horas y las 01:00 horas. "Ven con tu mejor outfit jacksonero", han escrito desde la organización, abierta a la recepción de performances basadas en el estilo del Rey del Pop. La entrada será libre y habrá un photocall.