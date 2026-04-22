El biógrafo gallego de Michael Jackson: "Sus acusadores buscaban acuerdos millonarios"

Hace 17 años que el mundo ya no vibra con el moonwalker, 6.200 días desde que no brilla el guante de Swarovski más popular de todos los tiempos y 8.940.960 minutos en el que ningún príncipe ha ascendido a rey, al menos, en el mundo del pop.

Michael Jackson lo ha sido todo para muchas personas que ni siquiera le llegaron a conocer. Inspiró, motivó y fue leyenda en tres aspectos: la música, el baile y las causas benéficas, ámbito en el que atesora el Récord Guinness.

El menor de los cinco Jackson llenó escenarios solo con su presencia y, seguramente, 17 años después y acostumbrados a necesitar mil estímulos para disfrutar de un espectáculo, lo seguiría haciendo. Y es que no hay suficientes imitadores en el mundo que logren atenuar, ni lo más mínimo, tu legado, cuando has sido un auténtico pionero.

Podría hablarse de la herencia artística de Michael Jackson como de la de muchos grandes artistas, pero lo cierto es que no hay herencia cuando se habla de alguien "vivo". No es conspiración, sino la manera en la que el trabajo del artista estadounidense ha calado hasta el punto de seguir inspirando musicales, películas, exhibiciones de baile o trends de Tiktok. Michael Jackson suena cada día en la radio, al igual que lo hacía en los 80, en los 90 y en los 2000. No hay herencia porque su música sigue viva y él, de alguna manera, también lo está.

Hoy miércoles, 22 de abril de 2026, y 17 años después de su fallecimiento -uno de los que más impacto generó en el mundo de la música y tras el que el médico del artista, Conrad Murray, fue declarado culpable del delito de homicidio imprudente- se estrena su biopic, "Michael", protagonizado por el sobrino de Jackson, Jafaar Jackson.

Un vigués en la premiere de Berlín

Pero antes del estreno mundial, Berlín acogió la premiere de la película, celebrada el pasado 10 de abril. Por la alfombra roja del evento desfilaron los hijos del Rey del Pop, pero también la familia Jackson y el propio intérprete principal, Jafaar Jackson.

Pero este evento de trascendencia mundial contó con representación gallega y, concretamente, viguesa. Pablo Rodríguez Lago, experto divulgador sobre Michael Jackson y muy especialmente, del capítulo alusivo a sus polémicos procesos judiciales, estuvo presente en la cita invitado por Universal.

Pablo Rodríguez Lago en la premiere de la película Michael, en Berlín. Cedida

Rodríguez es el autor del libro "Volviendo a Neverland", un minucioso trabajo de investigación de 500 páginas -de ellas, 20 son de fuentes consultadas- que recoge las claves de las acusaciones contra Michael Jackson.

El título se contrapone al del documental "Leaving Neverland", protagonizado por dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, que acusaron a Jackson de abuso sexual. "Hacían unas acusaciones muy escabrosas de unos presuntos abusos por parte de Michael Jackson. El documental era de 2019, pero las acusaciones empezaron en 2013. Yo ya las conocía", relata Pablo, impulsor también del canal de Youtube Fei King News. "Estas demandas fueron desestimadas hasta en tres ocasiones. Hay pruebas de que existió un relato prefabricado de estos presuntos hechos", añade.

Un fan que quiere reparar el daño al Rey del Pop: "Las mentiras probadas nunca fueron corregidas"

Pablo es seguidor de Michael Jackson desde pequeño, pero, desde el momento de la primera acusación del artista, en 2002, este vigués comenzó a seguir el caso: "Nos dábamos cuenta de que las noticias que llegaban aquí a España, las que recogían los medios convencionales, eran muy diferentes a las que nosotros recibíamos en los foros especializados de Internet", recuerda Pablo. "Por aquel entonces no había redes sociales, y las noticias eran copiadas de los tabloides y diarios sensacionalistas. Distaban mucho de la realidad de lo que estaba ocurriendo en el Juzgado de Santa Bárbara", añade.

El vigués cuenta que, precisamente, los fans emplazados en Santa Bárbara hacían llegar a España, a través de seguidores como Pablo, información de primera mano. "Tuvimos acceso a los contrainterrogatorios que, no sé por qué motivo o quizá porque no interesaba, no se difundieron aquí en España. Parece que solo interesaba dar voz a la acusación con todos esos detalles escabrosos", lamenta el experto en el Rey del Pop. "Lo que me atrapó fue la injusticia que se estaba llevando a cabo. Se tergiversaba la verdad para vender más periódicos. Las mentiras probadas como mentiras nunca eran corregidas", añade.

El escritor gallego quiere dejar claro que mucha de la documentación y el propio caso eran y son accesibles al público: Tanto las transcripciones de los procesos, como las demandas, o los acuerdos extrajudiciales. También cartas, mociones o el propio informe de la autopsia. "Nosotros los fans, aunque no me gusta circunscribirnos a esa palabra, estamos organizados en cierto modo y nos ponemos de acuerdo para comprar documentos y estudiarlos", remarca.

Caso Wade Robson

En 2013 sucedió, ya tras la muerte de Jackson, otra acusación de abuso: La emitida por Wade Robson, una persona que, según recuerda Rodríguez Lago, "había defendido a Michael Jackson toda su vida". También llegó a estar presente en homenajes al artista y pidió, según el experto, trabajo al Patrimonio de Michael Jackson, entidad legal surgida tras el fallecimiento del cantante. "Para el Circo del Sol contrataron, finalmente, a otro coreógrafo. Fue en ese momento cuando Robson llegó con las acusaciones y amenazas, con la demanda, al Patrimonio. Es llamativo que se hiciese pública el día del estreno del musical del Circo del Sol", anotó.

Con respecto a lo anterior, recuerda Pablo, la demanda de 2003 trascendió también coincidiendo con la publicación del recopilatorio con los números uno de Michael Jackson. Lo mismo ocurrió con una nueva que coincidió con la salida al mercado del disco póstumo Xscape. "Todo para hacer el mayor daño posible, presionar al Patrimonio y obtener acuerdos económicos", censura Rodríguez Lago. "Vi la necesidad de hacer justicia con una persona que la merece. El honor de Michael Jackson fue denostado injustamente. Para mí es una causa de la que soy activista. No lo merecía y no se le tiene el reconocimiento que merece. Además su verdadero legado es su causa social", añade.

Con respecto a lo anterior y además de todas las causas benéficas y donaciones que llevaron el nombre del Rey del Pop, su biógrafo gallego pone el foco en la manera en la que escribía canciones con mensajes críticos, pero también solidarios y antirracistas. También en contra de las injusticias o el maltrato: "Esto me influyó muchísimo. Si me siento mejor persona es gracias a él. Él moldeó mi personalidad, de alguna manera, para intentar ayudar a los demás", remarca Pablo. "Él dio un ejemplo y ojalá se hablara más de ello", añade.

Pablo Rodríguez junto a Vincent Paterson, coreógrafo en Smooth Criminal y participante en videoclips como Thriller o Beat It. Cedida

"Michael Jackson fue sobreexplotado cuando era un niño"

Para entender a Michael Jackson, su manera de vivir como niño siendo adulto o, precisamente, la relación de artista con los niños, una cuestión que siempre se puso en tela de juicio, el autor de "Volviendo a Neverland" invita a profundizar: "Michael Jackson fue sobreexplotado cuando era un niño. No tuvo tiempo para respirar. Cuando cumplió 14 años ya había grabado 11 discos y, a los 24, 21. Todo lo anterior sumado a los malos tratos de su padre", señala. "No supo lo que era jugar con otros niños. Cuando creció ahí había una carencia afectiva muy fuerte. Además, dado que venía de una familia con una tradición religiosa fuerte -Testigos de Jehová- desde pequeño y con sus hermanos visitó hospitales de niños enfermos y ayudó siempre. Esto lo potenció siendo adulto. Visitó más hospitales y orfanatos que escenarios. Construyó Neverland como un refugio para sí mismo. Él no podía ir a un zoo, al parque o al cine como una persona normal y sin la presencia de paparazzis. Pero también lo hizo para los niños enfermos o desfavorecidos, y asociaciones que trabajaban con ellos", añade.

El biógrafo cuenta que existen audios, usados en el juicio por la causa de su fallecimiento, en los que ponía de manifiesto que quería destinar la recaudación de su última gira a la construcción del hospital para niños más grande del mundo. "En esos momentos estaba sedado, porque su médico grababa las conversaciones que tenía con él en esas circunstancias, pero ahí se puede ver que su vulnerabilidad era ayudar a los niños. Todo lo contrario de lo que muchos piensan", insiste Rodríguez Lago. "Pagó muchísimos tratamientos médicos y esto es real. Hay testigos que lo corroboran", añade.

"Fraude y estafa"

Según Pablo Rodríguez, las acusaciones contra Michael Jackson estaban motivadas por el dinero y detrás de las mismas había "fraude y estafa. Sus acusadores buscaban acuerdos millonarios". Además, incide, en algún caso, incluso, familiares de los acusadores estaban inmersos y habían sido condenados en procesos de estafa previos. "No acudían a las autoridades en búsqueda de justicia, sino a la prensa o a abogados civiles para conseguir acuerdos extrajudiciales millonarios", subraya el biógrafo. "Michael quiso empezar por juicios penales, pero estos no interesaron", añade.

El biógrafo invita a profundizar al lector -y así lo hace también en su libro- en el caso de la familia Chandler, con la que el Rey del Pop trazó una amistad y de donde partió una de las denuncias por presunto abuso sexual -a Jordie Chandler-.

Rodríguez pone de relieve las intenciones de Evan Chandler, padre del menor, de "destruir" a Michael Jackson, a su exmujer y a su hijo. También de estafar al artista por medio de un informe de un psiquiatra que, según Rodríguez, "nunca vio al niño" y que elaboró un informe en el que se ponían de relieve unos presuntos abusos. "Evan le pidió 20 millones de euros a Michael Jackson y éste lo demandó por intento de extorsión", remarca el biógrafo. "Ahí empezaron a culpar a Michael, los medios se le echaron encima, cayó en depresión y empezó a perder contratos. Evan le hizo un interrogatorio inducido al niño. Michael quiso ir por lo penal primero, pero no se lo permitieron. Por eso se llegó al acuerdo extrajudicial en el que se rubricó, y esto es importante señalarlo, la no culpabilidad de Michael Jackson", anotó. El caso penal continuó, aunque los Chandler quisieron abandonar el caso.

Este caso fue más rocambolesco de lo que parece, pues tras recibir una orden de alejamiento de su hijo, Evan Chandler terminó suicidándose, según cuenta Pablo y se recoge en "Volviendo a Neverland".

Juicio por su muerte

Pablo Rodríguez Lago siguió también el juicio por la muerte del artista, tras el que el médico, Conrad Murray, fue condenado a cuatro años de prisión. "Después de administrarle propofol se fue media hora a hablar por teléfono. Al volver, Michael estaba en parada cardiorrespiratoria", señala. "Se cometieron multitud de negligencias ese día, se tardó un montón en llamar a emergencias, la policía no acordonó la zona, ni apareció la jeringuilla. Nunca vamos a saber la verdad, pero todo su entorno está de acuerdo en que Michael Jackson fue asesinado, y hay muchas personas que se enriquecieron con su muerte", añade.

La familia quería al artista y a la persona

Con todo, hubo muchas personas que quisieron a Michael Jackson en vida, principalmente, sus hijos y su familia. "Sus hijos hablan de él con absoluto amor, sus hermanos también, y su familia. Incluso en sus últimos años de vida llegó a perdonar, en parte a su padre", remarca. "Niños que conocieron a Michael, enfermos que se curaron gracias a él, productores, compañeros de profesión... Todos hablan maravillas de él, decían que era educado y buena persona, además de que nunca le haría daño a un niño", añade.

Sobre el talento del Rey del Pop, Rodríguez afirma que nació "con un talento innato" y "aprendió de los más grandes". Además, "el quería hacer cine, no videoclips, por lo que transformó también estos últimos: Éstos te llevan a otras épocas, a un bar de los años 20, a una película de terror..."

El biógrafo concluye aseverando que, pese a todo, Michael era una persona "ingenua" y, "aunque suene a tópico" es "completamente real" que el Rey del Pop "quiso hacer del mundo un lugar mejor".

Pablo Rodríguez junto a Prince, hijo de Michael Jackson, en una fiesta. Cedida

"El dinero corrompe a las personas"

Tras escribir "Volviendo a Neverland" -publicación por la que Pablo Rodríguez llegó a recibir serias amenazas-, que tendrá una segunda parte que verá la luz este 2026 de la mano de Applehead Team Creaciones, el biógrafo gallego de Michael Jackson concluyó que "la realidad supera a la ficción" y que "el dinero corrompe a las personas". Además, "Hollywood es artificial y Michael era un objeto para muchas personas, era dinero. Le dieron donde más le dolía y se aprovecharon de él. Lo destruyeron en vida. Ha sido muy cruel escribir ese libro".

Pese a todo, lo bueno superó a lo malo y el cariño recibido, según cuenta este vigués, ha sido mayor: Desde el de los fans del artista, hasta los familiares o Universal, que cumplió su sueño de estar en la premiere del biopic. "Fue un privilegio, sin duda", incide. "El biopic guarda respeto a su persona, a su figura. Se sobreentienden muchos episodios de su vida sin tener que mostrarlos, sin ensañarse, y eso es arte, en mi opinión. Es muy musical, muy divertida y muy para todos los públicos. Jafaar no imita a Michael, se convierte en él", concluye.