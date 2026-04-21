Última oportunidad para ver a El Arrebato en Vigo: todavía quedan entradas desde 35 euros

El Arrebato estará en Vigo este fin de semana. El cantautor ofrecerá un concierto en el teatro Afundación este viernes a las 20:30 horas, como parte de su Tour 2026 "El Viaje Inesperado".

Se trata de un espectáculo que celebra el presente y la capacidad de encontrar la belleza en lo impredecible. "El viaje inesperado para mí es la vida misma. Son las vueltas que da el destino cuando tú creías tener el mapa claro, y de pronto, sin aviso, te cambia la ruta… y también el corazón. Un directo inspirado en la improvisación que nos regala la vida, cuando las cosas no salen como imaginabas, pero que al final terminan siendo justo lo que necesitabas", explica el propio artista.

Las últimas entradas disponibles están a la venta en Ataquilla, con precios que oscilan entre los 35 y los 45 euros más los gastos de gestión. Además, el viernes podrán adquirirse desde las 19:00 horas en las taquillas del teatro.