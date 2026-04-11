La gallega detrás de las coreografías de las estrellas del urbano español: "Mi prioridad es regalar una experiencia"

El baile siempre ha sido una pieza fundamental de la cultura hiphop. En el Bronx de Nueva York se bailó mucho antes de que nadie comenzara a rapear, aunque los raperos sean los protagonistas de la escena urbana actual. Pero una joven bailarina y coreógrafa de Pontevedra quiere cambiar esta realidad y volver a unir estos dos mundos para situar el baile a la altura de la música.

Raquel Vázquez nació en la Boa Vila en 2003. Pronto la atrajo el baile y dio sus primeros pasos en la academia de danza pontevedresa Getting Jiggy. Casi 23 años más tarde, dirige los movimientos sobre el escenario de algunas de las estrellas de la música urbana española: en poco más de un año ha trabajado con nombres de la talla de Recycled J, Mvrk, D. Valentino o Dirty Suc.

"Yo sabía que quería ser bailarina. Lo tenía muy claro", afirma a Treintayseis la joven pontevedresa. Tras acabar bachillerato, con 17 años, se mudó a Madrid para formarse en una de las mejores escuelas de danza del estado, Elite Studio. "Iba con mucha hambre y muchas ganas", apunta.

Tantas, que pronto consiguió sus primeras oportunidades en el mundo profesional. Bailó en la gala de Nochevieja de Telecinco, participó en Mask Singer y trabajó en una serie de Disney Plus: "Un montón de trabajos guays, pero nada relacionado con lo que a mí me gusta".

Ahora bien, la danza urbana siempre ha sido su "pilar". "El cambio empezó cuando dije: oye, los artistas que yo escucho nunca llevan bailarinas. Sentía que nunca iba a poder tener la oportunidad de bailar lo que realmente me pongo en los cascos", desvela un día antes del gran concierto del rapero vigués Dirty Suc en Vigo, cuyas coreografías fueron ideadas por Raquel.

De bailarina a directora de movimientos

Formarse en Elite Studio y mudarse a Madrid le permitió "madurar" y conectar con la escena emergente de la música urbana en castellano. "Es una industria que va todo por contactos", admite Raquel, que conseguiría su primer trabajo con un artista de hiphop de la mano de Recycled J.

Entonces, fue una bailarina más del espectáculo de uno de los más reconocidos raperos de España, pero le permitió obtener su primera experiencia para convertirse en lo que había soñado un par de años atrás: directora de movimientos. Participar en el show del cantante de Hijos de la Ruina fue el momento en el que se dijo "yo quiero esto".

A finales de 2024, le propuso a uno de los artistas de moda a nivel nacional, D.Valentino. Raquel está detrás de cada movimiento y paso de baile del concierto del joven rapero en la tercera edición de Los Xavales Awards. "A la gente le gustó mucho. Había más artistas en ese evento, que se quedaron... Dirty Suc y yo ya éramos colegas y me dijo: Tía, yo quiero hacer eso algún día", explica.

"Se me fue poniendo como cosas delante para empezar a conocer a artistas y sentí que mi misión estaba en juntar esos dos mundos -baile y música-", afirma Raquel, que en un año de trayectoria ya ha colaborado con Bon Calso, Nickzyy y Mvrk. Con este último, estuvo a cargo de las coreografías de su concierto en el Wizink Center de Madrid.

"Romper la barrera" entre artistas y bailarines

El objetivo de Raquel es hacer que los artistas "conozcan la riqueza de baile que hay en España". "Siento que la cultura hiphop, a diferencia de otros países, está muy separado baile y música", considera la bailarina pontevedresa, que trata de elevar su disciplina al mismo nivel que las 'barras' de sus artistas favoritos.

Por eso, no cabía duda sobre quién iba a compartir el escenario con Dirty Suc este viernes, durante el concierto más especial de la trayectoria del rapero vigués. La escuela de danza DaVigo fueron los elegidos por Raquel: "Son campeones del mundo de hiphop. El otro día quedaron campeones de Europa. Llevan toda la vida ganando premios muy grandes".

La ahora directora de movimientos revela que Dirty no conocía de la existencia de Dani Suárez, Sara Beceiro, Nerea Suárez, Bruno Orosa, Yashira Alonso y Antón Santiago, los bailarines que enamoraron al público de Vigo. "Me encantaría poder seguir generando trabajo y, sobre todo, generar trabajo local", señala Raquel, cuyo objetivo es "romper la barrera" entre artistas y bailarines.

Con los bailarines de DaVigo ha elaborado un show "con el que puede empatizar todo el mundo, gente de todas las edades", que "mezcla bastante el mundo tradicional con el contemporáneo". "Mi prioridad es regalar una experiencia al público, no sólo la música", apunta Raquel.

"Cerrar un círculo"

"Creo que es un show con el que puede empatizar todo el mundo, gente de todas las edades", asegura Raquel, que cree "cierra un círculo" con esta actuación. Y es que no es sólo la primera vez de estos bailarines trabajando para un cantante, sino que el concierto de Dirty Suc será la primera ocasión que los padres de Raquel verán un espectáculo ideado por su hija.

Y es que la pontevedresa vuelve a casa cuatro años más tarde, ya convertida en directora de movimientos para sus artistas favoritos. De cara al futuro, además, le gustaría trabajar con la escena emergente en Galicia, con nombres como 9Louro, WestSrk o Lg1do. "Ojalá tomen el concierto de Dirty Suc como referencia para apostar por la cultura del baile", incide.