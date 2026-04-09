La zarzuela volverá a sonar en Vigo: 26 artistas se darán cita en Castrelos

Una de las imágenes del Barberillo de Lavapiés en el Teatro de la Zarzuela. T.Z.

Tras anunciarse este pasado miércoles la Ópera Carmen como sexta actuación en los eventos de Castrelos 2026, confirmando así la pretensión del Gobierno local por diseñar un cartel variado que incluya todo tipo de géneros musicales, el regidor olívico, Abel Caballero, anunció este jueves que la séptima incorporación será la zarzuela, concretamente, "As noites de zarzuela".

La cita con este espectáculo será el sábado, día 1 de agosto. "Será un recorrido por los momentos más emblemáticos de la zarzuela", avanzó Caballero, quien precisó que se escucharán, entre otros, "El barberillo de Lavapiés", "La revoltosa" o "El gato montés".

En el escenario se darán cita 26 artistas, entre ellos, solistas, coro, y ballet de danzas tradicionales.