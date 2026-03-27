Las viguesas Fillas de Cassandra presentan el último adelanto de 'Tertúlia', su nuevo disco

Tras saír á fresca e insolación, María SOA y Sara Faro vuelven a sorprender a sus fans con el último adelanto de Tertúlia, su nuevo disco. Este viernes han publicado déixate ver, junto a Ede, que cierra el tríptico de sencillos antes de presentar el álbum.

déixate ver es una reflexión sobre la ausencia y la nostalgia de la vida que fue, sobre la morriña de las amigas que ya no están y sobre las plazas como un lugar público que defender. "Nos conecta con el mundo que fue y, sobre todo, con las mujeres que fuimos", afirman en una nota de prensa.

Ede, quien se postula como una de las artistas femeninas más relevantes de la escena alternativa española, acompaña a Fillas de Cassandra en esta especial canción. déixate ver ya está disponible en plataformas digitales, para disfrutar de su sabor popular, agridulce y desenfadado.

Se trata del último adelanto antes de la publicación de Tertúlia. Antes, el dúo vigués presentó saír á fresca, toda una declaración de intenciones, y insolación, que desvelaba a unas Fillas de Cassandra para las que la comunidad, los lazos humanos y el cariño comunitario conviven con el hedonismo y el calor.

Tertúlia, nacida del diálogo entre las viguesas y Çantamarta, se presentará el próximo 9 de mayo en Recinto Feiral de Pontevedra. El escenario se transformará en una gran plaza abierta, en la que Fillas de Cassandra invitarán a su público a encontrarse y a desobedecer en comunidad. Las entradas ya están a la venta.