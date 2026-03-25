Bigsound Pontevedra: Hens, Luc Loren o Gemeliers se suman a David Bisbal, Ana Mena o Nathy Peluso

Tras presentar a David Bisbal como cabeza de cartel, el Bigsound de Pontevedra, que acaba de recibir el Best New Festival en los Iberian Festival Awards, ha confirmado este miércoles su cartel por días. Además, ha adelantado nuevos nombres para su segunda edición: Se trata de Hens, Luc Loren, Chema Rivas, Big Lois y Gemeliers.

Estos artistas se sumarán a los ya confirmados: David Bisbal, María Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena, Juan Magán y Luck Ra, y también Beret, Besmaya, Despistaos, Lucho RK, Mafalda Cardenal, Natalia Lacunza, Nil Moliner, Rager y LG1DO. Cabe resaltar que el Bigsound será la única actuación en Galicia de David Bisbal, Nathy Peluso, María Becerra, Ana Mena y Luck Ra.

Esta mañana, a partir de las 10:00 horas, se pondrán a la venta las entradas por día. El cupo será muy limitado, con 500 entradas a 45 euros, y podrán adquirirse en www.bigsoundfestival.com.

En 2025, el Bigsound Pontevedra reunió a más de 35.000 asistentes y generó un impacto económico de 14 millones de euros. El evento está organizado por Bigsound y PlayPlan en colaboración con el Concello de Pontevedra bajo la marca Visit Pontevedra, y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia en el marco de los Concertos do Xacobeo.