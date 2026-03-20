Sons de Vigo: así es el festival intergeneracional de música electrónica que se celebrará en Semana Santa Xunta de Galicia

El monumento a Julio Verne, en el Paseo das Avenidas de Vigo, ha sido el lugar elegido para presentar el festival Sons de Vigo, que forma parte de los Concertos do Xacobeo organizados por la Xunta de Galicia.

Así, el Ifevi acogerá del 27 de marzo al 4 de abril cuatro eventos con diferentes carteles que se adaptan a todas las generaciones, desde los adolescentes hasta los más veteranos: Lingua Urbana, Wake Up!, Perreo y One Dance.

"Estamos ante uno de los mejores festivales y con la oferta musical más variada de Galicia; es el nacimiento del evento más completo, por ahora, que hemos tenido nunca en nuestra ciudad", ha destacado la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, que ha puesto en valor el trabajo del Gobierno gallego y de la Diputación de Pontevedra para que Vigo "recupere" los "puestos perdidos en los rankings a nivel cultural".

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha celebrado esta "propuesta diversa, atractiva y transversal, que recoge la realidad de Vigo" y ha incidido en el retorno que ofrecerá a la ciudad gracias al "turismo musical", procedente de otros puntos de Galicia y España, además de Portugal.

Los promotores Luis Diz y José Patiño han señalado la importancia de Vigo como referente musical, tanto en los 80 como a principios de este siglo, "entre el 2002 y el 2010", también de música electrónica. Para este ciclo, que arranca el viernes 27 de marzo con Lingua Urbana, ya se han vendido cerca de 20.000 entradas.

Lingua Urbana (27 de marzo)

El cartel de Lingua Urbana cuenta con grandes artistas del panorama nacional y local. Cada uno representa diferentes estilos dentro de la música urbana actual, lo que garantiza un directo variado y pensado para conectar con el público joven que sigue de cerca la escena. Desde artistas como La Pantera, Metrika, L0rna, Sticky M.A., C Marí y Skinyz hasta los gallegos 9Louro, West SRK, Sote, Telmo Brea y Valensk8.

Wake Up! (1 y 2 de abril)

El 1 y 2 de abril llegará al Ifevi el Wake Up!, un formato de música electrónica que ya triunfó en sus anteriores ediciones en Vigo. En esta ocasión serán dos días y contará con nombres tan reconocidos como Klangkuenstler, Chris Liebing, Marco Carola, Loco Dice, Franky Rizardo, Paco Osuna, Castel & Selles, Milutxo, Isma B, Muiños, Felicie y Luke Slater.

Perreo (3 de abril)

Al día siguiente, el 3 de abril, será el turno del modo Perreo, con el mayor festival de reguetón antiguo. Si la primera edición celebrada en A Coruña fue todo un éxito, esta segunda cita promete mantener el nivel. El Ifevi será el escenario de un cartel en el que se mezclan algunos de los nombres más reconocibles del reguetón comercial y la música urbana, con varios DJs de referencia para que no falte de nada. Son los casos de Daosul, Henry Méndez, Kiko Rivera, K-Narias, Planas y Anxo Silva.

One Dance (4 de abril)

Por último, el 4 de abril llegará una nueva edición de One Dance con el mejor sonido, un festival único que ya estuvo en el Ifevi hace un año rindiendo homenaje a las grandes décadas que marcaron la historia de la música electrónica de los años 90.

En esta edición estarán Alice DJ, Barthezz, Carolina Márquez, DJ Quicksilver, DJ Sammy, DJ Sash!, Ian Van Dahl x Astroline, Kate Ryan, Lasgo, Lou Bega, Rebeca, Sylver y Whigfield. También habrá sesión de DJ Rob, DJ Mark Deluxe, Yaser, Marcos, DJ Charlie, Traffic House y Toni Seljas, además de las performances de Pablo Méndez.