Flecha Valona regresa a los escenarios desde Vigo

Flecha Valona regresa a los escenarios y lo hará desde Vigo. El proyecto de Ezequiel Márquez arrancará el próximo viernes 13 de marzo su nueva gira de salas con un concierto en La Fábrica de Chocolate.

La fecha viguesa será el punto de partida de un recorrido por distintas ciudades del país, incluyendo Madrid, Tenerife, Valladolid, Valencia, Murcia, Jaén y Vitoria.

Influenciado por el power pop británico y noventero de bandas como Pulp, The Kinks, Weezer o Supergrass, Flecha Valona debutó con Running in a Circle (2016), un primer trabajo editado en vinilo que le permitió pasar por festivales como Primavera Trompetera y Monkey Weekend. Tras una etapa de pausa y renovación, el proyecto regresó en 2022 con Los Días Pasarán (Esmerarte), su primer álbum íntegramente en castellano, donde el sonido evolucionó hacia un indie rock de raíz nacional, con melodías directas y letras de tono íntimo y nostálgico.

En los últimos años, Flecha Valona ha ido presentando una nueva etapa creativa a través de distintos lanzamientos. En 2024 publicó su primera colaboración junto a Vega, revisitando el tema Qué Te Puedo Dar, y en 2025 llega Peligro de Muerte (Esmerarte), un sencillo que profundiza en el paso del tiempo y la memoria emocional. Canciones que destacan por su trabajo de armonías, sintetizadores y una identidad melódica muy reconocible, con la trompeta como elemento distintivo.

Las entradas ya están disponibles en flechavalona.com