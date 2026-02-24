El hermano mexicano del festival PortAmérica pospone su celebración al 2027

PortAmérica Latitudes, la edición mexicana del PortAmérica gallego, aplazará su celebración al próximo 2027. La cita musical, pensada para unir sabores y sonidos iberoamericanos, tenía entre sus confirmados nombres como Lila Downs, Dani Martín, Arde Bogotá, Macario Martínez o Frente Cumbiero, en el apartado musical, y Lupita Vidal, Edgar Núñez, Maribel Aldaco, Fabián Delgado y Pepe Solla, en el culinario.

Sin embargo, y tal y como se ha desvelado en un comunicado, parece que esta nueva entrega tendrá que esperar, al menos, un año más. En este sentido, tanto la Feria Internacional de la Música -FIM GDL-, como el propio festival se reprogramarán, según la organización -La Universidad de Guadalajara y PortAmérica- "por ajustes en la programación y en atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades estatales".

Esta determinación, han continuado, responde a un ejercicio "responsable de planeación" y tiene el objetivo de "garantizar que tanto nuestro público como artistas, conferenciantes y profesionales de la industria musical puedan participar en un entorno plenamente favorable para el desarrollo del encuentro".

A pesar de que no se ha desvelado la nueva fecha, la organización confía en que sea "una oportunidad para fortalecer el programa y asegurar que la experiencia cumpla con los estándares de calidad y seguridad que caracterizan a nuestra institución".

En las redes oficiales de la FIM se compartirá la pertinente información sobre la citada reprogramación, así como "los procesos correspondientes para quienes adquirieron boletos".