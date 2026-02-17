Confirmados los artistas gallegos del Galicia Fest 2026: Maryland, Pablo Lesuit y Miriam Rodríguez.

Maryland, Pablo Lesuit, Miriam Rodríguez, Carla Lourdes y Fredi Leis son algunos de los gallegos confirmados para la segunda edición del Galicia Fest que se celebrará en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo los próximos 26 y 27 de junio. Así, el talento local se suma a grandes artistas internacionales como La Reina del Flow, Juan Magán, Taburete, Álvaro de Luna y Marlena.

Así lo han anunciado este martes en una rueda de prensa la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; y el director del Galicia Fest, Antonio Casal. Además, aseguraron que todavía faltan tres o cuatro nombres para cerrar el cartel.

La vicepresidenta provincial confesó que este anuncio es lo que más ilusión le hace personalmente de todo el cartel del festival. De la misma manera, destacó la "calidad artística" de todos estos músicos de Vigo y del resto de Galicia, que fueron incluidos "junto a los cabezas de cartel". "No los sacamos de la ecuación para montar un evento paralelo: están donde deben estar, en el corazón mismo del espectáculo principal", señaló.

Además de agradecer la "apuesta" de la Xunta por la música en directo en Vigo y por el fomento del talento local a través de la cultura, Luisa Sánchez puso en valor la "receptividad y colaboración" de Antonio Casal para que el cartel de este año tenga más acento gallego y más música local. "El año pasado se lo pedí, recogió la propuesta y cumplió su palabra", destacó la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra.

Antonio Casal, señaló que "nuestro reto para la presente edición era, como prioridad, ser capaces de incluir en nuestro cartel un número importante de bandas locales. Hoy anunciamos seis de primer nivel y para nosotros es un día importante. Le agradezco, además de a Luisa y Ana, a Pablo su presencia, porque tenerle aquí hoy es un privilegio".

Las entradas ya están a la venta, tanto los abonos como las individuales de viernes o sábado, en www.galiciafest.gal. El Galicia Fest cuenta con el respaldo de la Deputación de Pontevedra, Concertos do Xacobeo y Xunta de Galicia, además del patrocinio de marcas como Vibra Mahou – la plataforma musical de MahouCinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo- y Coren.

Talento gallego y vigués

El compostelano Fredi Leis comparecerá de nuevo tras su actuación en la primera edición del Galicia Fest, donde conmovió al público bajo la lluvia. Al grito de "Santiago, Santiago", miles de fans le jaleaban que cantase uno de los temas más conocidos del artista gallego.

Pablo Lesuit, el segundo nombre de esta lista de seis bandas gallegas que hoy se anuncian, es un músico y multi-instrumentista, cantante y compositor gallego que destaca en la nueva escena de la canción iberoamericana por su estilo personal e independiente. Como álbumes, "Camino de las rocas" y "Belorizonte" están dentro de sus trabajos conocidos en su prometedora carrera.

Otro de los nombres gallegos del cartel es Miriam Rodríguez, conocida por su participación en la novena edición del concurso Operación Triunfo, del que fue finalista, destaca por su voz y talento escenográficos. La de Pontedeume huye de las etiquetas y vive la música a cada paso y en cada suspiro. Ahora, y tras una pausa obligatoria pero necesaria, regresa con un sonido POP -en mayúsculas- y con canciones de melodías y mensajes universales.

La banda viguesa Maryland comenzó su andadura a principios del año 2008. No tardaron en llamar la atención de salas gallegas y nacionales, y en cuestión de poco tiempo cerraron numerosas fechas de conciertos, algunos de ellos abriendo para importantes y ya asentadas bandas del panorama nacional como Deluxe, Dover, Vacazul o Holywater. Se asientan en un power pop con un alto poder emotivo. "Cataratas del paraíso" es su último trabajo.

La cantautora Carla Lourdes define bien su marca a través de un pop bien destilado, difuminado con toques de indie, unido a un sonido fresco en el que unos estribillos coreables son los protagonistas de unas canciones convertidas en odas a las experiencias personales. Sabela es una de las caras visibles de esta nueva ola de pop electrónico que triunfa en el panorama musical actual.