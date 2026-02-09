La música clásica vuelve al Museo de Pontevedra con el ciclo "Ao son do piano"
Elsa Muñiz presentará en el Edificio Castelao su propuesta "Pianotelling" y "New Beginnings", que tendrá acceso libre hasta completar aforo
"Ao son do piano" volverá al Museo de Pontevedra de la mano de Elsa Muñiz, que presentará junto al piano de cola de la muestra pontevedresa la propuesta "Pianotelling" y "New Beginnings", que tendrá acceso libre hasta completar aforo.
Tras el concierto de Javier Otero Neira el pasado sábado, el miércoles, día 11 de febrero, a las 19:00 horas, será el turno de esta nueva entrega de música contemporánea alrededor del piano de cola del museo.
La cita musical, en la que la música dialogará con la imagen y con la palabra, será en el Edificio Castelao. Así, el piano se convertirá en un instrumento narrativo capaz de expresar "emociones, recuerdos y reflexiones vitales".
Desde la publicación de su primer álbum, "Memories", Elsa Muñiz acumula más de 4,5 millones de escuchas y más de 700.000 oyentes en todo el mundo.
Este ciclo se cerrará en marzo con la actuación de Paula Ríos. La cita será el 18 del próximo mes, a las 19:00 horas. Se tratará de un homenaje a la Generación del 27.