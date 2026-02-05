PortAmérica 2026 desvela más nombres de su próxima edición en Portas (Pontevedra)

Imagen de un concierto de la edición de 2025 del festival PortAmérica PortAmérica

El festival PortAmérica ha anunciado este jueves nuevas incorporaciones para su edición de 2026 en la Azucreira de Portas (Pontevedra). Se trata de Amaia, Eliades Ochoa y Xoel López, artistas que se suman a la decimocuarta entrega del evento junto a propuestas emergentes como Noelia Franco, Amoebo y Candela Liste.

Amaia, artista navarra, no necesita presentación. Se trata, tal y como aseguran desde la organización, de una de las voces "más singulares y queridas" del pop contemporáneo español.

Tampoco la necesita el gallego Xoel López, uno de los artistas más representativos de la escena independiente nacional e iberoamericana y que llevará a PortAmérica el espíritu de su sonido genuino y su constante evolución creativa.

Desde Cuba, Eliades Ochoa se erige como una de las voces más emblemáticas de la música tradicional latinoamericana. Es una figura clave del legendario Buena Vista Social Club y reconocido internacionalmente por su virtuosismo como guitarrista y cantante de son cubano.

Completan esta nueva tanda Noelia Franco, con una propuesta delicada y evocadora en el panorama indie; Amoebo, apuesta emergente local con un sonido fresco y característico; y Candela Liste.

Con estos anuncios, PortAmérica 2026 continúa perfilando una programación que atraviesa generaciones, estilos y geografías, reforzando su identidad como un festival de encuentro cultural y musical.

Oferta de experiencias

Además del apartado musical, el festival sigue potenciando su oferta de experiencias: las entradas para el parking de autocaravanas y la zona de acampada, así como el servicio de autobuses, ya están disponibles en la página web del festival, ofreciendo a los asistentes opciones completas para vivir la cita del 9 al 11 de julio en Portas con comodidad.

PortAmérica 2026 será, una vez más, un punto de convergencia entre música, gastronomía y comunidad, situando la Azucreira de Portas como epicentro de una celebración artística que trasciende fronteras.