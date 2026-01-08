Vigo acogerá este 2026 la cuarta edición del MusicaV

Vigo acogerá este 2026 una nueva edición de Musicav -"Música con V de Vigo"-. La delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, recibió al director del evento, Javier Ferreiro, para planificar esta nueva entrega.

La titular del ente autonómico en Vigo destacó el "éxito total" del festival en su última edición, celebrada en octubre en el Vitruvia Café. Asistieron más de 2.000 espectadores en las cinco jornadas programadas en las que pudieron disfrutar de la fusión de la música clásica, el jazz y el cine.

La delegada territorial añadió que tras el éxito de las tres primeras ediciones, MusicaV demostró que "é posible achegar a música de calidade a un público xeral sen necesidade de coñecementos previos".