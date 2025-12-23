La banda viguesa Broken Peach lanza nuevo tema navideño y prepara actuación en Candem (Londres)

"Christmas Day" es el último tema del afamado grupo vigués Broken Peach, cuyo videoclip se ha rodado en las Bodegas Granbazán, en Vilanova de Arousa. Se trata de un villancico original que ya ha sido visualizado en más de 150.000 ocasiones tras estas primeras dos semanas de estreno.

La banda viguesa ha querido reforzar su "universo visual" en un escenario que, tal y como han descrito, aporta "identidad, elegancia y un marcado carácter cinematográfico". Musicalmente, por contra, combina estética vintage, energía pop-rock y un mensaje luminoso que conecta con públicos de todas las edades.

Este lanzamiento conecta directamente con el primer disco de Broken Peach, "Welcome to Brokenland" publicado en 2024 y que marcó el inicio de una etapa más autoral tras años cosechando millones de visualizaciones con sus reinterpretaciones.

El grupo vigués actuará el próximo 30 de enero en Londres, en la mítica sala The Underworld (Camden). En este sentido, ya ha vendido casi la mitad del aforo, confirmando el creciente interés del público británico por su directo.

Por último, Broken Peach presume de una comunidad internacional "en constante crecimiento" y una "fuerte presencia en plataformas digitales", algo que les ha llevado a consolidarse "como un proyecto capaz de convertir cada lanzamiento en una experiencia artística completa".