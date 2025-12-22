Primer artista confirmado en el Wake Up Festival de Vigo: Marco Carola

El Wake Up Festival regresará a Vigo en 2026, concretamente, el día 2 de abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa. El lugar de celebración será el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), tal y como se anunció el pasado 1 de diciembre.

Ahora, la organización ha desvelado al primer artista confirmado de esta cuarta entrega del festival de música electrónica: Se trata de Marco Carola, uno de los grandes referentes de la electrónica mundial. Desde la organización califican su estilo de "sonido hipnótico, groove infinito y sesiones que no entienden de prisas, pero sí de mucho ritmo".

Mañana martes se pondrán las primeras entradas promocionales a la venta y, el miércoles, día de Nochebuena, se desvelará el segundo artista confirmado.