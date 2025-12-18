PortAmérica desvela su cartel por días y las nuevas incorporaciones para la edición de 2026

PortAmérica, que regresará del 9 al 11 de julio a la Azucreira de Portas, acaba de presentar el cartel por días de su próxima edición, que ya será la decimocuarta. Además, reforzará con las nuevas incorporaciones su carácter y vocación de "cruce cultural".

Las entradas ya están también disponibles en portamerica.es. En este sentido, desde la organización han precisado que el festival ya ha alcanzado el 80% de los abonos vendidos, por lo que se augura un rápido "sold out".

Entre otras novedades, a los nombres ya anunciados se suman ahora nuevas incorporaciones procedentes del ámbito iberoamericano. Se trata, por un lado, de Instituto Mexicano del Sonido, proyecto liderado por Camilo Lara y que llega a PortAmérica como uno de los referentes internacionales en la fusión de electrónica, cultura popular y sonidos tradicionales latinoamericanos.

Por otro lado, desde Estados Unidos, con fuertes raíces mexicanas, se incorpora al proyecto musical Orkesta Mendoza, una banda reconocida por su mezcla de cumbia, rock y música fronteriza, y por la potencia festiva de sus directos.

Por último, completa esta nueva tanda Meridian Brothers, uno de los proyectos más singulares de la escena alternativa colombiana, con una propuesta que revisita los ritmos tropicales desde una perspectiva experimental y contemporánea, y Repion, dúo cántabro con un discurso generacional y un directo muy personal.

Más gastronomía

En su vertiente gastronómica, PortAmérica reeditará su ShowRocking, comisariado por Pepe Solla (Casa Solla, Poio). En 2026 contará con la participación de Paco Roncero (Paco Roncero, Madrid), Maca de Castro (Maca de Castro, Alcúdia), Iria Espinosa & Luis Veira (Árbore da Vieira, A Coruña), Camila Ferraro (Sobretablas, Sevilla) y Lucía Grávalos (Desborre, Madrid). Se trata de una primera selección de los más de 30 chefs que formarán parte del espacio culinario. Entre todos ellos suman cinco estrellas Michelin, una Estrella Verde y una distinción Big Gourmand, reflejo de la calidad, diversidad y creatividad del apartado gastronómico del festival.

Distribución diaria

Con los nombres ya desvelados, el jueves, día 9 de julio actuarán Rigoberta Bandini, Niña Polaca, The Rapants, Key Kid, Marina Reche. El viernes, día 10, será el turno para Hombres G, M-Clan, Sexy Zebras, Grande Amore, Repion, Orkesta Mendoza, Eladio y Los Seres Queridos y Alejo. Cerrarán el festival, el sábado 11, Dani Martín, Sanguijuelas del Guadiana, Instituto Mexicano del Sonido, Meridian Brothers, Nortec: Bostich+Fussible (Full Band).

Transporte

Una vez más, el Festival PortAmérica ofrece a sus asistentes la comodidad de contar con líneas de autobús de ida y vuelta desde seis de las principales localidades gallegas, con una variedad de horarios disponibles. Los interesados podrán desplazarse al festival desde: A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Cambados - Vilagarcía y Vigo.

