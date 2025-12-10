Vigo, el último escenario de Robe Iniesta

El cantante Robe Iniesta, durante un concierto en el Wizink Center, en una imagen de archivo. Ricardo Rubio

Esta mañana ha trascendido el fallecimiento de Robe Iniesta, líder de Extremoduro y una de las voces más influyentes del rock en España. Antes de su partida regaló a sus incondicionales una gira que le llevó a recorrer todo el país, siendo la ciudad olívica la última en disfrutar un concierto suyo. Después se retiró de la música

Se apaga la voz de Robe Iniesta, líder de Extremoduro. Música en mayúsculas y rock en estado puro. Nunca quiso ser estrella y vivió a su modo, pese a ser la banda sonora de incontables corazones y generaciones.

Antes de su partida, anunciada este miércoles por su discográfica, El Dromedario Records, brindó a sus incondicionales el último baile: Una gira que le llevó a recorrer el país durante el pasado 2024, desde mayo hasta noviembre.

Vigo era la penúltima chincheta, antes de la clausura oficial de "Ni santos ni inocentes" en la capital. Sin embargo, un tromboembolismo pulmonar llevó al extremeño a suspender el cierre de su gira antes de lo estipulado, por lo que Madrid se quedó sin escuchar su emblemática voz.

9 de noviembre de 2024

Sí lo hizo Vigo, que se convirtió, sin esperarlo, en el último escenario de Robe. El 9 de noviembre pasará a la historia como el último día en el que actuó uno de los grandes y la ciudad olívica fue testigo.

Lo hizo en el IFEVI, ante miles de personas de todas las edades que saltaron y vibraron con los temas del extremeño, ya convertido en Robe, en solitario, pero que regaló a los presentes temas de culto como "Salir" o "So Payaso".

En unas dos horas de concierto, el músico invitó a los asistentes a gozar y a disfrutar, sin móviles -algo que le molestaba especialmente- de su espectáculo. Sencillo, con su voz y guitarra, pues no necesitaba más, regaló un concierto memorable.

Tras su visita a la ciudad, se anunció el que sería un parón definitivo en la carrera del músico. Por prescripción médica, el extremeño se vio obligado a iniciar un periodo de reposo absoluto.

Maestro de maestros

"Hoy despedimos al maestro de maestros, el último gran filósofo y gran humanista", escribía El Dromedario de madrugada. "Como hombre, el más valiente, capaz de pararle los pies a cualquiera". Y es que así era Iniesta, defensor de las causas más justas. En su última gira promovió la recogida de firmas en favor de la ILP que busca derogar la ley que declara a la tauromaquia como patrimonio cultural de España.

Su fallecimiento ha causado una gran conmoción, pero su legado permanecerá desde siempre y para siempre.